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«Ман Юнайтед» не хочет платить 70 млн евро за нападающего «Аталанты»

вчера, 22:31

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аталанты» Расмусом Хёйлундом.

По данным источника, МЮ не предлагал 35 млн евро за трансфер форварда, несмотря на слухи в СМИ.

МЮ считает это бессмысленным, потому что команда из Бергамо хочет выручить с продажи своего игрока 60-70 млн евро. Сам Хёйлунд намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Игроку надо было думать, когда подписывал контракт. А сейчас нужно убрать свои хотелки подальше.
z3qprzx38ptr
z3qprzx38ptr
сегодня в 04:39
Не хочет платить, значить не получат перспективного игрока
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:31
и зря
его можно и в Реал смело за такой кеш
60 лямов в нынешние времена это ок
а игрок перспективный
Estiva
Estiva
вчера в 23:04
Ну если они там за средних защитников друг другу внутри АПЛ отваливают по 80 лямов, то Расмус своих денег точно стоит
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