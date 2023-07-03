«Ман Юнайтед» не хочет платить 70 млн евро за нападающего «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аталанты» Расмусом Хёйлундом.
По данным источника, МЮ не предлагал 35 млн евро за трансфер форварда, несмотря на слухи в СМИ.
МЮ считает это бессмысленным, потому что команда из Бергамо хочет выручить с продажи своего игрока 60-70 млн евро. Сам Хёйлунд намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».
его можно и в Реал смело за такой кеш
60 лямов в нынешние времена это ок
а игрок перспективный
его можно и в Реал смело за такой кеш
60 лямов в нынешние времена это ок
а игрок перспективный