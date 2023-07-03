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Президент «Барселоны» рассказал, по каким футболистам есть предложения

вчера, 15:36

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о предложениях со стороны других клубов по игрокам команды.

Есть предложения по (Андреасу) Кристенсену, Педри, Гави, (Рональду) Араухо, (Марку-Андре) тер Штегену, Ансу (Фати), Рафинье, (Алехандро) Бальде. Но мы не клуб продаж.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:27, ред.
Тер Штегена продавать не следует,он набрал отличную форму,и вернул себе былую славу!!!Кристенсен,очень хорошо себя показал,как мне кажется,и спереди,и вобороне!!!Гави Гарсиа,обязательно надо оставлять,даже для ротации,к примеру,Бальде,зачем избавляться?хороший,крайний защитник,очень хорош особено при начале атак,ну еще есть потенциал кажется,может еще лучше прояв
ить,наконец Гави,и Педри,вобще звезды Барсы,хороши в атаках,пресингах,как без них?!!кто будет продвигать прессинг? Не Меська же,есть деЕнг правда!! В общем только Месси тут лишний!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:23
Пока не оторвет!!😂
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:57
главное не распродаж)
marut
marut
вчера в 15:57
Кое кого можно и продать... деньг то нужны.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:50
Выбирайте основательно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:37
Жоан Лапорта: "Будем дергать рычаги до последнего!"
Гость
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