Президент «Барселоны» рассказал, по каким футболистам есть предложения

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о предложениях со стороны других клубов по игрокам команды.
Есть предложения по (Андреасу) Кристенсену, Педри, Гави, (Рональду) Араухо, (Марку-Андре) тер Штегену, Ансу (Фати), Рафинье, (Алехандро) Бальде. Но мы не клуб продаж.
ить,наконец Гави,и Педри,вобще звезды Барсы,хороши в атаках,пресингах,как без них?!!кто будет продвигать прессинг? Не Меська же,есть деЕнг правда!! В общем только Месси тут лишний!!!
ить,наконец Гави,и Педри,вобще звезды Барсы,хороши в атаках,пресингах,как без них?!!кто будет продвигать прессинг? Не Меська же,есть деЕнг правда!! В общем только Месси тут лишний!!!