«Аль-Хиляль» предложил Неймару 600 млн евро по трёхлетнему контракту

Нападающий ПСЖ Неймар находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.
По информации источника, «Аль-Хиляль» предложил бразильцу трёхлетний контракт на сумму 600 млн евро. 31-летним форвардом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».
Ранее появилась информация о том, что футболист может вернуться в «Барселону».
С чьей-то точки зрения разбрасываются, с их точки зрения - они купаются в роскоши, могут позволить себе всё, что хотят, под ногами у них - океаны самой дешевой в мире по добыче и самой дорогой по стоимости нефти, что обрекает их быть сказочно богатыми. И при нынешних ценах на нефть они могут хоть всех топ-футболистов в мире скупить и не заметят это финансово.
По мановению их пальца мировые топ-специалисты в своих областях бегут, чтобы строить им роскошные небоскрёбы, дворцы, даже научные центры (где они же и будут работать на тех же арабов). А против тех, кто не побежит, как какие-нибудь футболисты, на шейхские миллионы, тоже будут крутить пальцем у виска.
Так что всё очень условно.
С чьей-то точки зрения разбрасываются, с их точки зрения - они купаются в роскоши, могут позволить себе всё, что хотят, под ногами у них - океаны самой дешевой в мире по добыче и самой дорогой по стоимости нефти, что обрекает их быть сказочно богатыми. И при нынешних ценах на нефть они могут хоть всех топ-футболистов в мире скупить и не заметят это финансово.
По мановению их пальца мировые топ-специалисты в своих областях бегут, чтобы строить им роскошные небоскрёбы, дворцы, даже научные центры (где они же и будут работать на тех же арабов). А против тех, кто не побежит, как какие-нибудь футболисты, на шейхские миллионы, тоже будут крутить пальцем у виска.
Так что всё очень условно.