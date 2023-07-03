Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Хиляль» предложил Неймару 600 млн евро по трёхлетнему контракту

вчера, 10:49

Нападающий ПСЖ Неймар находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.

По информации источника, «Аль-Хиляль» предложил бразильцу трёхлетний контракт на сумму 600 млн евро. 31-летним форвардом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее появилась информация о том, что футболист может вернуться в «Барселону».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, кого Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак»
Сегодня, 08:31
Слухи«Челси» проявляет интерес к нападающему «Фламенго»
Сегодня, 08:13
Слухи«Милан» начнёт переговоры о трансфере полузащитника АЗ
Сегодня, 00:51
В «Фиорентине» отреагировали на слухи об интересе МЮ к Амрабату
Вчера, 23:46
СлухиКоутиньо может перейти в команду, которую возглавил Джеррард
Вчера, 23:30
Слухи«Бавария» может перехватить у «Ливерпуля» полузащитника «Ниццы»
Вчера, 22:50
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:48
Да он с ума сойдет от такой суммы,пол Бразилии можно купить!!
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:01
Это уже похоже на футбольно-финансовую пирамиду арабскую, правильно делают игроки которые в рассвете сил что не переходят к арабам , все это лопнет как китайский чемпионат , где тоже такими зарплатами заманивали и что сейчас с китайским чемпионатом ?Так и будет с арабским чемпионатом , уверен
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:00
Ну и жаль что он не ушёл в Аравию. Так как в Европе ему ничего не светит, тот же ПСЖ не горит желанием с ним продлевать сотрудничество. Они бы не прочь и сейчас с ним расстаться если бы было предложения. А так бы за три года заработал бы ещё пару мешков денег. Он же ради этого и променял свою карьеру на мешке денег, а тут бы за тройку лет ещё бы нехило сыпанули бы. Стоит ему ещё поразмышлять над такими предложениями!
Expert soccer
Expert soccer ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Там бухать и куралесить, можно ездят в соседние страны, которые ну вот совсем рядом.Это не проблема.
протон
протон
вчера в 14:17
Неймар не сможет жить в Аравии, там ему будет скучно
------------------------------
Хоть исламское государство, но разврата не меньше чем на западе в светских странах. Казалось бы, что по канонам ислама там должно быть все строго и табу.
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:07
для туристов там нет таких ограничений
тем более для богатых туристов
он себе может позволить все развлечения Мира даже в находясь в пустынной Монголии
Bom Bom
Bom Bom ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:07
Есть проверенная схема: поиграл осенью на более-менее приличном уровне, в начале весны получил травму и полетел домой на дни рождения, карнавалы и прочее. По приезде в Аравию может поучаствовать в "мероприятиях популяризации" и все в шоколаде, потом на родину)
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:05
Ждём интервью Неймара. Я с детства мечтал выступать за это клуб, сбилась моя мечта
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:02
Это очень условно.

С чьей-то точки зрения разбрасываются, с их точки зрения - они купаются в роскоши, могут позволить себе всё, что хотят, под ногами у них - океаны самой дешевой в мире по добыче и самой дорогой по стоимости нефти, что обрекает их быть сказочно богатыми. И при нынешних ценах на нефть они могут хоть всех топ-футболистов в мире скупить и не заметят это финансово.

По мановению их пальца мировые топ-специалисты в своих областях бегут, чтобы строить им роскошные небоскрёбы, дворцы, даже научные центры (где они же и будут работать на тех же арабов). А против тех, кто не побежит, как какие-нибудь футболисты, на шейхские миллионы, тоже будут крутить пальцем у виска.

Так что всё очень условно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:43
Очередной "космос"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:14, ред.
Неймар не сможет жить в Аравии, там ему будет скучно, придется завязать с алкоголем, тусовками и прочими развлечениями, там строго с этим, и никто не посмотрит что ты Неймар. А так, деньгами конечно разбрасываются шейхи.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:52
Если бы у него остались амбиции, давно бы перешел в другой клуб.
----------------------------------------
Есть у него амбиции. Ну зачем вы так? Есть очень много клубов ночных для Неймара и красивых девочек.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:48
Камерунский Эму лопнет от алчности!!!
протон
протон
вчера в 12:21
Сейчас услышим пост от Мбоббра
"Я всю жизнь мечтал играть за «Аль-Хиляль»
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
А чего ж сразу не миллиард. Вот бы удивили.
Elliada
Elliada
вчера в 12:08
Теперь каждому предлагают по 200 млн в год. Роналду, наверное, думает, что продешевил.
Elliada
Elliada ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 12:07
Он попрощался с идеей стать великим, когда перешел в ПСЖ. Париж уже несколько лет хочет от него избавиться, а он не уходит. Если бы у него остались амбиции, давно бы перешел в другой клуб.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:50
Пусть предложат 400 миллионов подписного бонуса лягушонку, тотчас прискачет со своей жадной семейкой.
ubanse7qnrfa
ubanse7qnrfa
вчера в 11:43
Хорошее предложение,стопудово согласится
112910415
112910415
вчера в 11:19
славный такой вариант !
только карнавалить там труднее ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Всё!
Капец!
Есть вариант дуэли пап - Неймара и Месси!
С предварительной поркой отпрысков!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 10:52
Ну, если совсем не осталось желания трудиться и выигрывать в Европе, отличный вариант для него)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 