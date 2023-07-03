«Аль-Хиляль» предложил Неймару 600 млн евро по трёхлетнему контракту

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вчера, 10:49

Нападающий ПСЖ находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии.

По информации источника, «Аль-Хиляль» предложил бразильцу трёхлетний контракт на сумму 600 млн евро. 31-летним форвардом также интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее появилась информация о том, что футболист может вернуться в «Барселону».