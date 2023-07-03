«Челси» может предложить за Осимхена не менее 100 млн фунтов

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «Челси».
По информации источника, лондонцы рассматривают вариант с предложением как минимум 100 млн фунтов за трансфер форварда. Ранее сообщалось, что футболиста не отпустят менее чем за 150 млн евро.
24-летний игрок в прошлом сезоне провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 5 результативных передач.
Италия, хуже фанеры пролетела на всех фронтах. В пяти из пяти турниров- КРАХ!!!
Какие еще доказательства нужны? Я привожу исключительно факты- никаких личных хотелок. Лучшим игроком Серии А признается игрок, которого в пух и прах раскритиковала авторитетнейшая итальянская газета. Игрок, который откровенно потух после 1-го круга...
Что касается адаптации, то думаю, она пройдет безболезненно, поскольку, Осимхен- незаурядный футболист и вполне может вписаться в британский футбол. Другое дело- заблистает ли он сразу в АПЛ? Посмотрим. Должно быть интересно!
Италия, хуже фанеры пролетела на всех фронтах. В пяти из пяти турниров- КРАХ!!!
Какие еще доказательства нужны? Я привожу исключительно факты- никаких личных хотелок. Лучшим игроком Серии А признается игрок, которого в пух и прах раскритиковала авторитетнейшая итальянская газета. Игрок, который откровенно потух после 1-го круга...
Что касается адаптации, то думаю, она пройдет безболезненно, поскольку, Осимхен- незаурядный футболист и вполне может вписаться в британский футбол. Другое дело- заблистает ли он сразу в АПЛ? Посмотрим. Должно быть интересно!