«Челси» может предложить за Осимхена не менее 100 млн фунтов

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вчера, 12:25

Нападающий «Наполи» интересен «Челси».

По информации источника, лондонцы рассматривают вариант с предложением как минимум 100 млн фунтов за трансфер форварда. Ранее сообщалось, что футболиста не отпустят менее чем за 150 млн евро.

24-летний игрок в прошлом сезоне провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 5 результативных передач.