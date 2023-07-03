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«Челси» может предложить за Осимхена не менее 100 млн фунтов

вчера, 12:25

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «Челси».

По информации источника, лондонцы рассматривают вариант с предложением как минимум 100 млн фунтов за трансфер форварда. Ранее сообщалось, что футболиста не отпустят менее чем за 150 млн евро.

24-летний игрок в прошлом сезоне провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 22:46
Твои упорство и настойчивость- делают тебе Честь!!!
Герцог Веллингтон повысил бы тебя до капрала. Перед битвой при Ватерлоо, ночью, герцог Веллингтон случайно задержал мародера из его армии, который украл поросёнка у местного фермера. На все вопросы герцога, знает ли солдат, что за мародерство полагается расстрел, рядовой героически отбивался и придумывал небылицы...

Недолго думая, герцог сказал: "Этот солдат умеет защищать безнадежную позицию! Не знаю, какое впечатление он произведет на врага, но меня он пугает... Повысить его до капрала"!

Илия, я очень симпатизирую тебе, но я уже старый, со своим жизненным укладом и меня трудно переубедить. Но поверь мне, если у Хвичи получится стать большим футболистом- я, первый тебя поздравлю!!! У меня хватит мужества признать свою неправоту.
А тебе- Удачи!!!
ilia77707
ilia77707
вчера в 22:30
Про Хвичу я ни слова не писал вообще то , вы прочитайте , что я вам написал , ну ладно , каждый при своем
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:52
Я тебе всё рассказал, показал и доказал. И не будь наивным ребенком, не принимай буквально слова Гварда. Это чисто тренерское благодушие на радостях после непростой победы.
И хватит меня зачислять в хейтеры. Да, я не считаю Хвичу звездой и уж точно мне смешно, когда его сравнивают с Марадоной. Более того, можешь записать мои слова- ничего из него не получится!!! Он не рожден для подвигов. Одной техники мало, чтобы стать большим футболистом...
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:07
Что значит топы ? Интер - Сити смотрели финал ?, что - то я неувидел , что Сити в этой игре был топом , а Интер не топ , Сити просто отскочил , о чем сам Гвардиола сказал , что мы выйграли только благодаря Лукаку ,Интер ничем не уступал Сити у которой один только Холанд стоит как вся команда Интер . У Англии сейчас только один топ , это Сити , который в финале лч ничем не переиграл Интер. Арсенал , который боролся за чемпионство с Сити вылетел от Спортинга - 3 команды Португалии , это ваш топ тоже ?=) а в свою очередь шестая команда Италии Рома без вопросов в 1/2 выйграла у того же Спортинга , так что уважаемый Виктор , вы хоть чуть качественней хейтти итальянские команды , а то вообще без аргументов как то так=)
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:44
Насчет трех итальянских клубов- вообще базара нет!!! Ты вспомни, какая жеребьевка выпала итальянским клубам, когда, всех топов- свели в одной сетке, a всех остальных, рангом пониже- в другой!!!
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:41
В данном конкретном случае, хейтишь Италию ты, написав название страны с маленькой буквы. У меня к Италии, во все времена- самые добрые и возвышенные чувства!!! Я, неделю был в этой стране, видел 7 городов Италии и восторгался красотой этой страны!!! Уже много лет симпатизирую Ювентусу!

Другое дело, что я откровенно и беспристрастно излагаю факты, которые, невозможно отрицать.

Твои симпатия и поддержка земляка- делают тебе Честь!!! Я знаю грузинское землячество, много раз бывал на Кавказе. Но, я призываю тебя к объективности и правдивому освещению реальности, и вот, тут то- возникают проблемы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:24
Хороший,результативный нападающий,надо брать.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19
Вы просто хейтите италию все время , об ективности вам недостает , в лч в 1/4 играли 3 итальянских клуба , молодцы вот это я понимаю уровень
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
про финансы это капитализм хорошо , а по игре ? Английские команды играют просто позорно , пускай учатся у итальянцев как надо играть имея большие проблемы с финансами .Тот же Наполи как детей вынес Ливерпуль в начале сезона и после этой игры они так и не оправились , Милан выбил Тотенхэм из лч и т.д
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:12
Показатель как Спортинг в 1/4 УЕФА в одни ворота по игре вынес Арсенал , который боролся с Сити за чемпионство
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:11
Это не оправдание- это закон капитализма. К кому претензии?
А вот позорище, которое пережила футбольная Италия- это серьезно...
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:08, ред.
Понижение в статусе , переходит в лигу-мешок позорную , финансов у английских команд не на голову ,а минимум на две выше чем у других чемпионатов , а играть так и не научились (исключение Ман Сити) , в отличие от той же серии-а , у которой с финансами совсем беда , но их команды больше всех набрали рейтинговых очков в этом евро сезоне , на голову опередив английские мешки
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:14
Спасибо!
Мне очень приятно!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:56
В АПЛ борьба за чемпионство продолжалась фактически до последнего тура. В Италии- чемпион стал известен уже после 1-го круга.

Италия, хуже фанеры пролетела на всех фронтах. В пяти из пяти турниров- КРАХ!!!
Какие еще доказательства нужны? Я привожу исключительно факты- никаких личных хотелок. Лучшим игроком Серии А признается игрок, которого в пух и прах раскритиковала авторитетнейшая итальянская газета. Игрок, который откровенно потух после 1-го круга...

Что касается адаптации, то думаю, она пройдет безболезненно, поскольку, Осимхен- незаурядный футболист и вполне может вписаться в британский футбол. Другое дело- заблистает ли он сразу в АПЛ? Посмотрим. Должно быть интересно!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:06
Шансы не адаптироваться всегда присутствуют, в данном случае не думаю что они особо высоки, а про уровень футбола высших лиг Италии и Англии просто не согласен.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:05
Не исключено что деньги не сыграют решающей роли.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:46
Если учесть, что Челси платит в фунтах, то это не самое плохое предложение. Но с другой стороны, при всем уважении к Осимхену, неизвестно, как он впишется в АПЛ. Все-таки, уровень убитого итальянского футбола -несоизмеримо ниже британского. Но, было бы любопытно посмотреть на него в Англии.
adekvat
adekvat
вчера в 12:36
Думаю у Наполи есть и другие предложения, кто больше заплатит того и тапки.
Гость
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