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В «Торино» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Санабрии

вчера, 16:38

Спортивный директор «Торино» рассказал, что нападающий Антонио Санабрия не перейдёт в «Спартак».

Интерес «Спартака» к Антонио? Этот игрок в принципе не продаётся.

В минувшем сезоне Санабрия сыграл 36 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 27-летнего парагвайца по Transfermarkt 10 миллионов евро.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:14
Даже Месси с Роналдо продаются, не то что Антонио. Весь вопрос в предложении и цене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:17, ред.
Это заговор....
Они умышленно не дают Спартаку потратить деньги....
Нет ничего страшнее на свете чем иметь деньги без возможности что-нибудь на них приобрести....
Колумбиец...мексиканец...парагваец...бразилец...бельгиец....поглобуса уже отказали Абаскалю....
Завсегда можно позвонить Медведеву к которому 2-3 парома с бразильцами в неделю приплывает....при дельном предложении - поделится....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:50
бУДУТ ИСКАТЬ ДРУГОГО, ПОЗАГОРЕЛЕЙ...
Гость
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