В «Торино» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Санабрии

Спортивный директор «Торино» рассказал, что нападающий Антонио Санабрия не перейдёт в «Спартак».
Интерес «Спартака» к Антонио? Этот игрок в принципе не продаётся.
В минувшем сезоне Санабрия сыграл 36 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 27-летнего парагвайца по Transfermarkt 10 миллионов евро.
Они умышленно не дают Спартаку потратить деньги....
Нет ничего страшнее на свете чем иметь деньги без возможности что-нибудь на них приобрести....
Колумбиец...мексиканец...парагваец...бразилец...бельгиец....поглобуса уже отказали Абаскалю....
Завсегда можно позвонить Медведеву к которому 2-3 парома с бразильцами в неделю приплывает....при дельном предложении - поделится....
Они умышленно не дают Спартаку потратить деньги....
Нет ничего страшнее на свете чем иметь деньги без возможности что-нибудь на них приобрести....
Колумбиец...мексиканец...парагваец...бразилец...бельгиец....поглобуса уже отказали Абаскалю....
Завсегда можно позвонить Медведеву к которому 2-3 парома с бразильцами в неделю приплывает....при дельном предложении - поделится....