В «Торино» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Санабрии

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вчера, 16:38

Спортивный директор «Торино» рассказал, что нападающий не перейдёт в «Спартак».

Интерес «Спартака» к Антонио? Этот игрок в принципе не продаётся.

В минувшем сезоне Санабрия сыграл 36 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 27-летнего парагвайца по Transfermarkt 10 миллионов евро.