Защитник «Тоттенхэма», хавбек, заинтересовавший «Монако». «Спартак» готовится к топ-сделкам

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вчера, 15:45

Придется попотеть.

«Спартак» во всю готовится к новому сезону РПЛ . Чтобы конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА , необходимо действительно качественное усиление – за ним «красно-белые» обратились в Европу и на бразильский рынок. Рассказываем, что сейчас происходит с политикой москвичей на трансферном рынке.

Бонгонда на подходе

Переговоры с «Кадисом» — на финальной стадии. Испанцы оценили вингера в 8 миллионов евро, поэтому споры о трансфере быстро стали крутиться вокруг этой цифры. В конце июня столичный коллектив предложил «Кадису» 7 млн и бонусы за игрока, с самим Тео были готовы подписать контракт до 2026 года.

Сейчас сообщается, что сумма отступных, которые получит испанский коллектив, составит уже порядка 10 млн евро – в случае закрытия сделки для «Кадиса» эта продажа станет самой дорогой в клубной истории.

Желание российского гранда подписать 27-летнего вингера за такую сумму вызывает много вопросов. Прежде всего, нет уверенности, что у Бонгонды будет мотивация показывать класс в РПЛ . Футболист – в том возрасте, когда он может получить свой последний «жирный» контракт. После этого далеко не факт, что Тео не станет вторым Николсоном. Плюс уровень, который футболист показывал за «Кадис», вполне может не перенестись на «Спартак» и по игровым причинам. Испанский коллектив играет от обороны, действует на контратаках – и на свободном пространстве Бонгонда хорош. В «Спартаке» ситуация диаметрально противоположная – закрыто играют уже против самих «красно-белых». Получится ли у Тео вскрывать массированную оборону, большой вопрос.

К слову, на подписании 27-летнего вингера настаивает Абаскаль. Если тренеру игрок нужен, стоит ему довериться – ответственность за трансфер будет лежать на испанском менеджере.

Работают по слабым позициям

Что уже хорошо. Так, «красно-белые» обратились в «Олимпиакос» по поводу левого защитника Олега Рябчука.

Фланги обороны – наиболее проблемная позиция для москвичей. В минувшем сезоне на левом фланге у Абаскаля был выбор между Рыбусом и Классеном, на правом – между Хлусевичем и Денисовым. При этом ни поляк, ни немец не тянули уровень основы, из-за чего пришлось переводить Хлусевича на левую бровку. Зимой к команде присоединился Томаш Тавареш. Португалец добавил креатива и был особенно хорош справа – но там Гильермо продолжал доверять Денисову, так что португальцу оставалось лишь место на левом фланге. Теперь Томаш травмирован и может пропустить длительный срок, поэтому поиск латераля – первостепенная задача.

25-летний Рябчук играет в греческом коллективе на протяжении двух сезонов, подключается к атакам – это важное качество для Абаскаля. Столичный клуб успел направить в «Олимпиакос» предложение на 3 миллиона евро, при этом греки хотят получить пять. Есть еще одно ощутимое препятствие – сам защитник не горит желанием переходить в «Спартак». У него есть родственники из Украины – и они негативно относятся к такому сценарию.

Две громкие потенциальные сделки

Помните, заходила речь о том, что «красно-белые» попытаются провернуть крупный трансфер этим летом? В шорт-лист клуба попал центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес. Агенты футболиста уже подтвердили интерес со стороны москвичей, но отметили, что нет пока никакой конкретики. Колумбийский центрбек провел в составе «шпор» 6 сезонов, теперь лондонцы готовы его продать и запрашивают компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Второй кандидат на громкий трансфер – полузащитник бразильского «Гремио» Битело. За него «Спартак» конкурирует с ЦСКА , бразильцы готовы отпустить хавбека за 13 млн.

Обе сделки в современных реалиях РПЛ – довольно яркие, но в их реалистичности нет никакой уверенности. Санчес в довольно неплохой форме и в минувшем сезоне регулярно выходил в основном составе «шпор» — для колумбийца нет никакой необходимости менять английский топ-клуб (пусть и не попавший в еврокубки) на команду из чемпионата, где доступа к еврокубкам вообще нет. Это еще не говоря о разнице в уровне напряжения, накале борьбы. Да и спрос на Давинсона немалый – конкурировать за защитника «Спартаку» приходится с «Вильярреалом», «Галатасараем» и «Фенербахче».

С Бителло история чуть иная. Это молодой полузащитник, который стремительно ворвался в основу «Гремио» — и успел обратить на себя внимание европейских клубов. На него уже выходил «Монако» — «монегаски» были готовы заплатить бразильцам 8 миллионов евро, но получили отказ. У «красно-белых» нет на бразильском рынке такого влияния, как у «Зенита», поэтому и топ-сделки там будут даваться куда тяжелее.

Есть неудавшиеся сделки

Параллельно москвичи успели выйти сразу из нескольких сделок. Топ-усилением мог стать 26-летний форвард «Фламенго» Габриэль Барбоса – бразилец стабильно выбивает больше 10 мячей за чемпионат, часто выходит в основе. При этом агенты нападающего запросили у «Спартака» зарплату в 5,5 млн евро за сезон – по этой причине российский клуб отказался от перехода.

Для конкуренции к Александру Соболеву также могли привезти нигерийского форварда Сирьеля Дессера, который минувший сезон провел в «Кремонезе» и забил 6 голов в 26 матчах Серии А. К слову, кандидатура нападающего не заинтересовала спортивный блок «красно-белых».

Также быстро зашли в тупик переговоры между «Спартаком» и «Пачукой» по трансферу опорника сборной Мексики Луиса Чавеса. Опорная зона для «красно-белых» остается проблемной на протяжении длительного периода времени, однако сумму компенсации в 8-9 млн евро москвичи посчитали слишком высокой.

Пока трансферная кампания «Спартака» проходит сразу по нескольким направлениям – и из всех сделок, которые ведут москвичи, успеха удалось достичь лишь с Бонгондой.