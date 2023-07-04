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Вендел может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

вчера, 11:28

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен «Коринтиансу».

Бразильский коллектив готов взять игрока в аренду, но «сине-бело-голубые» думают лишь о полноценном трансфере, стоимость которого составит не менее 15 миллионов евро. Есть вариант, при котором команда из Бразилии включит в сделку некоторых других футболистов.

Другой клуб бразильского первенства также претендует на хавбека.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:32
Бабки заработали, пора мамбу плясать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:56
Вторые сутки в Бразилии забастовки...из-за Медведева мужское население страны снизилось на 67%.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:33, ред.
Походу ещё одну зиму Венделы-Клаудиньи здесь пережить не готовы даже за баснословные коврижки....
Как говорится в русской пословице "Сколько бразильца не корми - он на Сан-Паулу смотрит".......

Одно интересно сколь долго Медведев собирается сюда сотнями бразильцев свозить на курсы повышения квалификации ????

И в чём фишка..??
Купил, обогрел, накормил, обогатил, домой отправил - и на его место 5 новых....
Это благотворительность ???
Или новый способ "осваивания средств"??
Новая программа БРИКС??
adekvat
adekvat
вчера в 13:18
Играл в ус не дул друг засобирался.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:15
Хорошего ему выступления в Бразилии.
marut
marut
вчера в 12:34
Желательно получить деньги... а то так можно все профукать.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:11
"Зенит" шустрит безнаказанно в России,а за пределами её он-кормовая база.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:02, ред.
Красава "Коринтианс", сначала увели Юри Алберто за бесплатно, потом этим летом продали Педро за цену в 5 раз больше ТМ, теперь и Вендела хотят украсть.

Так обворовывать клуб, который принадлежит газовой монополии - бесценно. Похоже, кое-кого совсем не уважают. На самом деле даже на правительственном уровне тут воров из Бразилии можно было бы одёрнуть, непонятно, как так терпят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:45
Заколебали с этим Вентелем! Ушел и черт с ним!!!
339nc4p2rt7c
339nc4p2rt7c
вчера в 11:42
Конечно лучше продать и получить деньги
Гость
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