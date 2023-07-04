Вендел может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен «Коринтиансу».
Бразильский коллектив готов взять игрока в аренду, но «сине-бело-голубые» думают лишь о полноценном трансфере, стоимость которого составит не менее 15 миллионов евро. Есть вариант, при котором команда из Бразилии включит в сделку некоторых других футболистов.
Другой клуб бразильского первенства также претендует на хавбека.
Так обворовывать клуб, который принадлежит газовой монополии - бесценно. Похоже, кое-кого совсем не уважают. На самом деле даже на правительственном уровне тут воров из Бразилии можно было бы одёрнуть, непонятно, как так терпят.
Так обворовывать клуб, который принадлежит газовой монополии - бесценно. Похоже, кое-кого совсем не уважают. На самом деле даже на правительственном уровне тут воров из Бразилии можно было бы одёрнуть, непонятно, как так терпят.
Как говорится в русской пословице "Сколько бразильца не корми - он на Сан-Паулу смотрит".......
Одно интересно сколь долго Медведев собирается сюда сотнями бразильцев свозить на курсы повышения квалификации ????
И в чём фишка..??
Купил, обогрел, накормил, обогатил, домой отправил - и на его место 5 новых....
Это благотворительность ???
Или новый способ "осваивания средств"??
Новая программа БРИКС??
Как говорится в русской пословице "Сколько бразильца не корми - он на Сан-Паулу смотрит".......
Одно интересно сколь долго Медведев собирается сюда сотнями бразильцев свозить на курсы повышения квалификации ????
И в чём фишка..??
Купил, обогрел, накормил, обогатил, домой отправил - и на его место 5 новых....
Это благотворительность ???
Или новый способ "осваивания средств"??
Новая программа БРИКС??