Вендел может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

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вчера, 11:28

Полузащитник «Зенита» интересен «Коринтиансу».

Бразильский коллектив готов взять игрока в аренду, но «сине-бело-голубые» думают лишь о полноценном трансфере, стоимость которого составит не менее 15 миллионов евро. Есть вариант, при котором команда из Бразилии включит в сделку некоторых других футболистов.

Другой клуб бразильского первенства также претендует на хавбека.