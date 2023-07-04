Агент Фернандеса заявил, что игрок не вернётся в ЦСКА

Агент защитника Марио Фернандеса подтвердил, что ЦСКА не удалось договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за игрока.
Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА.
Сообщалось, что бразильский клуб просит за Фернандеса 365 тысяч евро.
Да расскажите ему наконец то, что призывной возраст в России пока до 28 лет, а современный ЦСКА к армии не имеет никакого отношения.
Да и игроки ЦСКА про армию только слышали и то наверное в анекдотах.
Да расскажите ему наконец то, что призывной возраст в России пока до 28 лет, а современный ЦСКА к армии не имеет никакого отношения.
Да и игроки ЦСКА про армию только слышали и то наверное в анекдотах.