Агент Фернандеса заявил, что игрок не вернётся в ЦСКА

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вчера, 12:22

Агент защитника подтвердил, что ЦСКА не удалось договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за игрока.

Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА .

Сообщалось, что бразильский клуб просит за Фернандеса 365 тысяч евро.