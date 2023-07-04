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Агент Фернандеса заявил, что игрок не вернётся в ЦСКА

вчера, 12:22

Агент защитника Марио Фернандеса подтвердил, что ЦСКА не удалось договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за игрока.

Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА.

Сообщалось, что бразильский клуб просит за Фернандеса 365 тысяч евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:34
да ладно ...
слишком много воды утекло
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:58
Он сам решит, что лучше.
А что ему делать в РПЛ?
Сп62
Сп62
вчера в 16:55
Странно читать версии о жене, о детях. Когда жена рожала Марио отпросился на родину. Теперь же он согласен вернуться в Россию и цена вопроса всего лишь 365 тыс. евро. Если он хотел вернуться в ЦСКА, о чём твердили его агенты, то значит и жена здесь ни при чём.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:22
Спасибо за окончательный ответ!
Не смею тревожить своими Мнениями в Ваш адрес!
Удачи во всём!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:21
Общение прекращаю до лучших времен с надеждой на адекватность в будущем
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:18
Истина неизвестна тому, кто не хочет ее знать, а в качестве примера можно было бы привести пример позапрошлоно века, когда бабы рожали в поле во аремя жатвы. Меня удивляет твоя упертость.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:34
Анатолий!

Моя мать, в своё время, на девятом месяце, будучи ограниченная в средствах, поехала туду куда надо и после моего рождения, в безвылазном лесу, прожили с отцом около трёх месяцев и затем вернулись...., почти за ТРИ тысячи км.
А Фернандес имел всё.... В конце концов тебе как военному человеку хорошо известно где находится или должна находится Жена - рядом с мужем.
Никто не умаляет его заслуги, но истина неизвестна Никому!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:31
Я же говорил Марио не будет у гинеровцев). А парень то не *урак! С виду скромный, а в душе потёмки. Но претензий к нему нет. Было время больно смотреть было на него. В одного тянул эту баржу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:26
Это бесполезный разговор.
И не надо мну отождествлять со всеми болельщиками КБ поскольку мои взгляды совпадают с очень немногими красно-белыми...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:23
Марио боится, что его как гражданина России и игрока ЦСКА (центральный спортивный клуб армии) в армию призовут.
Да расскажите ему наконец то, что призывной возраст в России пока до 28 лет, а современный ЦСКА к армии не имеет никакого отношения.
Да и игроки ЦСКА про армию только слышали и то наверное в анекдотах.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:22
Анатолий!
Ты исключительный патриот ЦСКА и в любом комменте ищешь подвох, даже если автор и не пытался это делать.
Я вообще то перестал не только армейцев троллить, но и других...
Шуnя771
Шуnя771 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 14:19
В таком случае, если знаете, с Марио снимаем все подозрения !)
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:03
А какую выгоду он получил став россиянином.? Он получил гражданство РФ по инициативе РФС и клуба. И кстати отпахал за сборную как никто иной. Не сравнить с Джикией, Кутеповым, Зобниным и прочими гражданами РФ. Если бы у нас все так выкладывались в сборной, как Марио, то ситуация была бы иной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:57
Это семечки. Ты прочти последнюю фразу своего текса. Там утверждение, которое есть вымысел
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:55
Сразу видно, что ты не в теме и не желаешь быть в теме. Примерно за полгода до его отъезда была информация, что жена Марио беременна и хочет рожать в Бразилии. Некоторое время эта тема обсуждалась в клубе, в потом , когда она уехала, примерно за месяц до родов Марио изъявил желание быть с женой в это время. В клубе ему пошли на встречу и дали добро. Он уехал летом, а ребенок родился осенью. Он заключил контракт с Интером, но игра не пошла и он разорвал контракт. А тем временем жена забеременела еще и ко всему прочему в его контракте были предусмотрены отступные за разрыв. Клуб счел нелогичным платить, т.к. отдал его бесплатно. Вот и вся история. Почему интересно мы не стали лепить фантазии по Алексу и сразу приняли его версию.? А твоя отмазка про "предположения" мною не принимается, т.к. в ней видно желание уязвить клуб и игрока. Это недостойный прием. Но это мое мнение. Возможно КБ и ты лично считаешь, при троллинге ЦСКА все приемы хороши.? Но я то учитываю, что ты достойный и уважаемый оппонент, поэтому и удивлен. Вот так то. Одним словом, я разочарован. Все
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:48
Зная Марио, это факт...
Шуnя771
Шуnя771 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 13:42
Может быть и из-за жены, а может быть это версия.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37, ред.
Многие утверждают причину "желание жены"!
Вы уверены в истинности этого?
А мну вспомнил К.Маркса и его биографическую анкету....
...."Во всём сомневайся"
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:35
Добрый день АНАТОЛИЙ!

В моем посте два первых предложения с двумя "??" знаками и затем предположение....
Где категоричность?
Может предположение и желание получить мнение других?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Олег, не горячись и запомни, что такие категорические выводы можно делать, лишь имея всю информацию. Он уехал исключительно по настоянию жены, а не по своей прихоти. Могу тебе напомнить, что точно по такой же причине уехал из Спартака Алекс. Надеюсь помнишь такого прекрасного футболиста. Так что мое пожелание для сохранения репутации уажаемого мною КБ воздержись от коментариев, не имея информации.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:58
Он смотался из-за жены, которая хотела обратно в Бразилию. Марио как раз в России больше нравилось и он тут чувствовал себя вполне комфортно, при этом он даже из-за того, что обрусел не смог в Интере заиграть и адаптироваться...
Мaлик
Мaлик
вчера в 12:30
Что то даже и сомнений в обратном не было...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:28
Этот вариант развития событий был наиболее реален.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:27
А сам то Фернандес, на деле, хочет в ЦСКА?
Он укатил почему из России?
Когда ему выгодно было так и россиянином стал, а кокда ветер подул с жарёхой - смотался..
Гость
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