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Роберто Фирмино стал игроком «Аль-Ахли»

сегодня, 00:47

Пресс-служба «Аль-Ахли» объявила о трансфере бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Переход состоялся на правах свободного агента. Бразилец подписал контракт до лета 2026 года.

Ранее «Аль-Ахли» подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:53
Привет!
Да наверное вообще ничего!
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Представляю, что будет через годик другой....интересно что там у них прописано в правилах по легионерам... !?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:01
Саудиты всерьёз взялись за развитие своего футбола.
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:55
Да уже не только "престарелых" заманивают, вчера и 24-ёх летнему письмо счастья написали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:28
Интересно, куда китайцы делись со своими бомба-контрактами...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:45
Скоро чемп С.Аравии будет интересней смотреть, чем РПЛ).
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:38
Футбольная мафия обирает шейхов....
shlomo
shlomo
сегодня в 06:36
Скоро у Саудитов будет лига со всеми нам знакомыми футболистами...:)))
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 06:16
Счас они с топами лигу раскрутят конкретно. Мансити до шейхов тоже был никем но деньги и пиар сделали дело. Хорошо бы в противовес 18ам из Уефа с ними и китайцами замутить свою азиатскую суперлигу.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:51
Ну сейчас это не новость....каждый "престарелый" игрок с именем теперь будет бежать на Ближний Восток (есть правда и варианты с МЛС, но их мало).....
Хотелось бы что бы Роберто поиграл в европе, но и его понять можно, там и игроком основы будет, и деньги хорошие получит.....удачи ему
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 05:40
Пора бы уже матчТВ о правах на трансляции начать договариваться с кем надо, будет интересно понаблюдать.
Vadik
Vadik
сегодня в 05:23
Хорошую дорожку игроки европейских команд протоптали на Аравийский полуостров)))
112910415
112910415
сегодня в 04:50
процесс приобретает обвальный характер !...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 04:39
Давно пора!
Особенно в последнее время рубрика изжила себя.
Проблема была в том, что туда очень хотели попасть, что бы получить дополнительные очки, поэтому старались оставлять много комментарием типа "с юмором" и порой даже не в тему.
Сам несколько раз попадал в итоговый рейтинг, но цели таковой не было.
Одной дело как говориться от души, а другое дело искусственно, фальшь сразу чувствуется.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:39
Деньги делают своё дело!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:20
Продолжается отток из Европы
ОПС
ОПС
сегодня в 03:12
Эти сообщения уже не удивляют.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:06
Интерес к арабским клубам временный
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:03, ред.
Арабы просто так денег не будут платить
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:26
Пару дней назад написал текст скоро Арабы наведут шороху в футбольной сфере, надо мной многие тут смеялись, ну что т ы мелишь ну разве что Рон играет? Ну вот что мы сейчас наблюдаем ? Бум переходов, взрыв переходов топовых игроков,   понятно что заманивают огромными деньгами, а вы что хотите сказать что в Челси, в МС, в ПСЖ,  в МЮ  и в других клубах ограничивались финансами невзирая на статус клубов? Понимая ситуацию, которая твориться в европе  игроки понимают что такие предложения от арабов просто глупо отказываться искушение просто зашкаливает  Все опирается на кошелек. Вы еще скоро услышите очень много фамилий топовых игроков которые согласились перейти в арабскую лигу, я вас уверяю я, читаю очень много газет знаю арабский язык для многих будет шоком такие переходы игроков. Арабы намекну что сейчас берут тех игроков которые с опытом. Затем начнут брать перспектив молодежь , сильная база строится академия .  
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:54
Вот нежданчик, не понимаю, почему "Реал" его не взял... Будут без напа играть...
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