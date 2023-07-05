Роберто Фирмино стал игроком «Аль-Ахли»

Пресс-служба «Аль-Ахли» объявила о трансфере бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Переход состоялся на правах свободного агента. Бразилец подписал контракт до лета 2026 года.
Ранее «Аль-Ахли» подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди.
Пресс-служба «Аль-Ахли» объявила о трансфере бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Переход состоялся на правах свободного агента. Бразилец подписал контракт до лета 2026 года.
Ранее «Аль-Ахли» подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди.
Да наверное вообще ничего!
Да наверное вообще ничего!
Хотелось бы что бы Роберто поиграл в европе, но и его понять можно, там и игроком основы будет, и деньги хорошие получит.....удачи ему
Хотелось бы что бы Роберто поиграл в европе, но и его понять можно, там и игроком основы будет, и деньги хорошие получит.....удачи ему
Особенно в последнее время рубрика изжила себя.
Проблема была в том, что туда очень хотели попасть, что бы получить дополнительные очки, поэтому старались оставлять много комментарием типа "с юмором" и порой даже не в тему.
Сам несколько раз попадал в итоговый рейтинг, но цели таковой не было.
Одной дело как говориться от души, а другое дело искусственно, фальшь сразу чувствуется.
Особенно в последнее время рубрика изжила себя.
Проблема была в том, что туда очень хотели попасть, что бы получить дополнительные очки, поэтому старались оставлять много комментарием типа "с юмором" и порой даже не в тему.
Сам несколько раз попадал в итоговый рейтинг, но цели таковой не было.
Одной дело как говориться от души, а другое дело искусственно, фальшь сразу чувствуется.