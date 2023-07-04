Сделал всё ради перехода в «Барселону». Марцело стал одноклубником Роналду, каталонцы – не у дел

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вчера, 11:32

Уступили конкуренцию «Аль-Насру».

На секунду мы вспомнили, что «Барселона» может быть серьёзной силой на трансферном рынке, когда каталонцы нацелились сразу на двух полузащитников — финалистов Лиги чемпионов. Илкай Гюндоган быстро перебрался в команду из «Манчестер Сити» — победителя турнира и гегемона АПЛ . Следующим должен был стать хавбек «Интера» Марцело Брозович. Реальность оказалась куда суровее – хорват теперь в «Аль-Насре».

Фаворит часто менялся

«Аль-Наср» и «Барселона» этим летом оказались двумя главными претендентами на хорватского полузащитника. Каталонский коллектив хотел усилиться под Лигу чемпионов – годом ранее команда не выдержала конкуренции с «Баварией», а «Интер» хорошо сыграл на слабостях «блауграны». Поэтому главный тренер Хави попросил у руководства подписать не только Гюндогана, но и Брозовича.

Сам футболист предпочитал вариант с испанским грандом, однако ближе к концу июня появилась информация, что победителем в борьбе за Марцело вышел саудовский клуб. Каталонцы переключились на Ориоля Ромеу и Даниэля Парехо.

К слову, это был ещё не финал трансферной саги. Позднее в гонке дважды менялся фаворит. Сначала выяснилось, что 30-летний хорват ещё не принял предложение «Аль-Насра» и просит контракт с годовым окладом в 30 миллионов евро. Благодаря тому, что Марцело сбил темп в переговорах, в борьбу за игрока вновь смогла включиться «Барселона». После того, как полузащитник отверг условия «Аль-Насра», переход в испанский коллектив воспринимался как дело времени.

И в этот момент на пути трансфера вновь встали финансовые проблемы «сине-гранатовых». Пока «Барселона» медлила, «Аль-Наср» перехватил инициативу – и на этот раз смог довести дело до конца. Контракт подписан на 3 года. «Интер» получит компенсацию в размере 18 миллионов евро.

Сделал всё ради перехода в «Барселону»

У сорвавшейся сделки – очевидная причина. Сам Марцело с самого начала предпочитал подписать контракт с каталонцами. Поэтому он уже в ходе переговоров с «Аль-Насром» изменил запрашиваемые условия – потребовал соглашение сроком на 2 года вместо трёх, увеличил требования по зарплате. Всё это для того, чтобы у испанцев появилось время включиться в диалог с «нерадзурри». В дальнейшем он отказался от последнего предложения аравийцев, сконцентрировался на переговорах с «Барселоной».

Проще говоря, у перехода Брозовича в испанский гранд не было бы препятствий, если бы не одно «но» – финансовые проблемы «блауграны» никуда не делись. Чтобы осуществить трансфер, клуб должен был продать кого-то из своих игроков. Годом ранее чтобы уложиться в лимит расходов на состав клубов Ла Лиги, каталонцы включали финансовые рычаги – продали часть доходов от телеправ на 25 лет, 49 процентов аудиовизуального подразделения Barca Studios и пр. Проблема в том, что уже зимой президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что такие манёвры учитываться больше не будут – теперь «Барселоне» придётся вписываться в лимит, лишь повышая доходы от трансферов, рекламы и взаимодействий со спонсорами.

И что уж говорить о борьбе за ещё одного игрока, если даже с регистрацией Илкая Гюндогана по этой же причине возникают проблемы.

Рано уходить на пенсию

Пусть Марцело и 30 лет, до заката карьеры полузащитнику ещё далеко. Это в целом особенность хорватских футболистов – Лука Модрич в 37 играет на ЧМ -2022, выходит в старте мадридского «Реала» — и остаётся лидером. Матео Ковачич в 29 угодил в бурю под названием «перестройка в „Челси“» — и сохранил постоянство среди хаоса. Теперь отправился в «Манчестер Сити», где выносливость – одно из наиболее необходимых качеств.

Брозович такой же. Минувший сезон в составе «Интера» он провёл на стабильно высоком уровне. В первой части кампании играл редко из-за череды травм – тогда у команды в целом был скверный период, заходила речь об отставке Индзаги. А вот к февралю положение выправилось. 30-летний хавбек быстро вернулся в основную обойму, в апреле-мае записал себе в актив 5 ассистов и 1 гол в заключительных 8 матчах Серии А. И в плей-офф ЛЧ был не на последних ролях – оба матча с «Бенфикой», а также финал против «Манчестер Сити» он провёл на поле с первой и до последней секунды.

Нет ощущения, что вскоре у Брозовича должен случиться спад – в итальянском гранде хавбек по-прежнему был бы лидером, а «Барселоне» пригодилась бы его надёжность в опорной зоне. Просто хорват стал заложником ситуации – к каталонцам он перейти не смог, а из доступных вариантов оставался только «Аль-Наср».

«Интер» — в поисках замены

Потеря опытного опорника безусловно скажется на игре «нерадзурри» — и прежде всего они должны найти Марцело адекватную замену. Пока «Интер» склоняется к выбору в пользу полузащитника Давиде Фраттези из «Сассуоло».

23-летний итальянец на протяжении двух последних сезонов регулярно играет в Серии А и хорош в атакующих действиях: 7 голов за минувший чемпионат, 4 мяча и 4 ассиста – в сезоне-2021/22. Давиде располагается выше, чем Брозович. Плюс потребуется время на адаптацию к новой системе игры – «Сассуоло» использует схему «4-3-3», у «Интера» доминируют «3-5-2». Помочь в этом может Николо Барелла – он часто выходил опорником.

Правда, «нерадзурри» нужно ещё согласовать условия сделки. «Сассуоло» хочет получить за своего полузащитника 40 миллионов евро. У «нерадзурри» таких денег нет – иначе они бы без труда выкупили Лукаку у «Челси». Но даже для этого миланцам приходится продавать Онану в «Манчестер Юнайтед». Куда ближе к сделке «Милан» — «россонери» недавно выручили 80 миллионов евро от трансфера Тонали в «Ньюкасл». А «Интеру», вероятно, придётся либо искать менее очевидные варианты на перспективу, либо входить в сезон с тем, что есть.