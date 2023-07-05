Вслед за Маунтом в МЮ переходят герой сборной Марокко и вратарь «Интера». Сделки близки к завершению

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вчера, 10:04

Нужен форвард.

«Манчестер Юнайтед» продолжает продвигаться в переговорах по двум игрокам и близок к подписанию полузащитника – для высокой оценки трансферной кампании не хватает усиления на ещё пару позиций.

Почти договорились по опорнику и вратарю

«Манкунианцы» ворвались в переговоры с «Фиорентиной» по трансферу Софьяна Амрабата спонтанно. Опорник феерически провёл Чемпионат мира в Катаре, и за этим должен был случиться трансфер в более статусный клуб – но никто марокканца так и не забрал. В начале июля стало известно, что английский гранд контактирует с 26-летним хавбеком – и стороны успели согласовать условия контракта.

Само собой переход в «Манчестер Юнайтед» для Софьяна будет повышением в классе, но тут есть ещё кое-что привлекательное для полузащитника – главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг успел поработать с футболистом, когда возглавлял «Утрехт». Голландскому менеджеру нравится манера игры Амрабата, так что за время на поле марокканцу можно не беспокоиться. К тому же Софьян отлично цементирует опорную зону – такая надёжность для МЮ будет очень кстати.

Осталось договориться по сумме отступных. «Фиалки» хотят выручить от сделки не меньше 30 миллионов евро.

Другая позиция, по которой работают селекционеры «манкунианцев» — последний рубеж. Давид Де Хеа стал свободным агентом – и возможность сохранить испанского голкипера сохраняется, только вот он уже совсем не вписывается в современную структуру игры «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» попытались ещё снизить зарплату Давида, вратарь вернётся к этому вопросу после медового месяца – а пока переговоры с Де Хеа в режиме ожидания, «Юнайтед» занимается согласованием перехода Андре Онаны из «Интера».

Трансфер интересен обоим клубам. «Манкунианцы» хотят получить надёжного первого номера, а «нерадзурри» нужны деньги на выкуп Ромелу Лукаку. Миланцы выставили на камерунца ценник в 60 миллионов евро – также готовы рассмотреть вариант с компенсацией в 45-48 миллионов, если сделкой будут предусмотрены бонусы в размере 12-15 миллионов. Пока договорённость не достигнута – «красные дьяволы» пытаются снизить сумму до 40+5 миллионов евро.

Занимаются атакующей линией

О первом трансфере на вход ещё не объявили – но к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед» близок хавбек «Челси» Мэйсон Маунт. Сейчас он проходит медосмотр – стороны уже согласовали компенсацию в размере 55+5 миллионов фунтов.

Подписание атакующего полузащитника точно пойдёт команде на пользу. Расширяется пространство для ротации состава. Мэйсон может выходить в центре поля вместо Бруну Фернандеша, а португалец – на фланге. В таком случае Маркуса Рэшфорда получится переместить на остриё без потери качества.

Универсальность исполнителей – это, конечно, хорошо, но без профильного форварда в сезон входить точно нельзя. Долгое время развивались слухи об интересе МЮ к Виктору Осимхену – лучшему бомбардиру Серии А-22/23. Правда, развития история не получила – и «манкунианцы» переключились на других игроков.

Так, «красные дьяволы» пытались договориться с «Тоттенхэмом» о подписании Харри Кейна – однако форварда сборной Англии перехватила «Бавария». Они успели согласовать контракт, остаётся договориться с лондонцами – мюнхенцы верят, что «шпоры» не захотят усиливать конкурента и предпочтут отдать своего бомбардира им.

Остаются неочевидные варианты – и «манкунианцы» ведут двух футболистов. Один из них – нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. 24-летний француз разорвал Бундеслигу в минувшем сезоне, набрав 15+11 по системе гол+пас. В борьбу за страйкера сразу включилась «Бавария», а теперь к мюнхенцам и англичанам присоединился «Пари Сен-Жермен». Самому игроку более интересен переход в АПЛ .

Помимо Рандаля в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» попал Расмус Хёйлунд. Датский нападающий стремительно прогрессирует – из австрийского «Штурма» он быстро дорос до уровня основы «Аталанты» и в первый же сезон в составе «бергамасков» забил 9 мячей и отдал 2 ассиста. Ценник на нападающего подскочил до 45 миллионов евро – и первое предложение «Юнайтед» в 35 миллионов итальянцы отклонили. К слову, английский гранд готов улучшить предложение до 46 миллионов.

Надо заняться обороной

Пока центр обороны «красных дьяволов» не настолько надежён – есть Мартинес и Варан, но сменяет их Магуайр, а это звоночек. Зимой «манкунианцы» пытались договориться с «Наполи» по Киму Мин-Джэ – и сделка была крайне близка к завершению. Англичане предложили корейцу контракт на 5 лет – центрбеку оставалось лишь завершить военную службу в Южной Корее.

И в последний момент Кима перехватила «Бавария». Переговоры быстро подошли к финальной стадии, сценарий тот же – футболист пополнит состав мюнхенцев по завершении службы.

Вполне вероятно, что «Манчестер Юнайтед» так и не подпишет центрального защитника к закрытию трансферного окна – стоит понимать, что параллельно развивается история с продажей клуба, и Глейзеры не хотят нести дополнительные расходы в этот период. Поэтому «манкунианцы» быстро вышли сразу из двух топ-сделок – не смогли бороться за Харри Кейна и Деклана Райса. Если клубу всё же удастся подписать Амрабата, то о вопросе с опорником можно забыть, а вот проблема с отсутствием нападающего до сих пор сильно бьёт по перспективам.