«Оренбург» сыграл вничью с командой из Ирана. В мачте 6 голов

«Оренбург» сыграл вничью с иранской командой «Трактор Сази» в контрольном матче (3:3).
Эта игра стала заключительной для российского клуба в рамках первого сбора.
С 10 по 16 июля коллектив проведет второй сбор в Турции на базе «Фенербахче».
|Оренбург3 : 3Трактор Сази
|Матч завершен
«Оренбург» сыграл вничью с иранской командой «Трактор Сази» в контрольном матче (3:3).
Эта игра стала заключительной для российского клуба в рамках первого сбора.
С 10 по 16 июля коллектив проведет второй сбор в Турции на базе «Фенербахче».