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«Оренбург» сыграл вничью с командой из Ирана. В мачте 6 голов

вчера, 19:11
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 3Логотип футбольный клуб Трактор Сази (Тебриз)Трактор СазиМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с иранской командой «Трактор Сази» в контрольном матче (3:3).

Эта игра стала заключительной для российского клуба в рамках первого сбора.

С 10 по 16 июля коллектив проведет второй сбор в Турции на базе «Фенербахче».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:08
Радует то, что Оренбург по прежнему выдаёт результативные матчи, но до формулы сборной Бразилии времён Пеле ещё очень и очень далеко - пока только " забьём сколько сможем")))
протон
протон
вчера в 19:28
Трактор Сази в чемпионате клуб на каком месте идет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:13
Защита никакая, нападение хорошее.
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