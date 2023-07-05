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В «Пари НН» рассказали о подготовке к новому сезону

вчера, 09:56

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал подготовку команды к новому сезону.

Первый сбор завершен. Матч с «Текстильщиком» был его финальной точкой. Сейчас мы еще в середине пути в плане подготовки к сезону. Но уже через два дня в Подмосковье стартует второй сбор. На нем наша команда проведет два контрольных матча: 10 июля на базе в Кратово с раменским «Сатурном», а 14-го в Москве с «Динамо».

Уже скоро стартует новый сезон, который мы откроем матчем с чемпионом – питерским «Зенитом». Это будет очень интересная игра на нашем стадионе. В ближайшее время клуб обнародует билетную и абонементную программу на новый сезон. Ждем наших болельщиков на трибунах. При их поддержке, уверен, у нас всё получится!

Ранее команда усилилась футболистом «Локомотива».

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