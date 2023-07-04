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Медина и Гайч прибыли в расположение ЦСКА

вчера, 16:08

Полузащитник Хесус Медина и нападающий Адольфо Гайч прибыли в расположение ЦСКА.

В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Медина сыграл 25 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Гайч играл за «Верону» на правах аренды с января 2023 года. На счёту аргентинца 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 результативная передача.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:29
Доморощенный воспитанник Семака не подведёт! В смысле,гарантировано слиняет.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:28
Гайча вряд ли оставят.
sova147
sova147
вчера в 17:00
Будем ждать успешную игру в новом сезоне!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Хесус Медина играл в ЦСКА ( дома ).
Вернулся из отпуска. А Адольфо был в аренде, Очевидно ВВФ решил на него посмотреть на летних сборах. Будь здрав Дмитрий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:18
Молодцы....до Суперкубка 11 дней....
Возвращаются..к Федотову...воспитаннички.....

А Семак 6-й день в даль смотрит....ждёт самолёта с Венделом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:12
Оба хорошо себя проявили в гостях,может и дома чтото покажут!
Гость
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