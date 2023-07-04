Медина и Гайч прибыли в расположение ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина и нападающий Адольфо Гайч прибыли в расположение ЦСКА.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Медина сыграл 25 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.
Гайч играл за «Верону» на правах аренды с января 2023 года. На счёту аргентинца 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 результативная передача.
Вернулся из отпуска. А Адольфо был в аренде, Очевидно ВВФ решил на него посмотреть на летних сборах. Будь здрав Дмитрий.
Вернулся из отпуска. А Адольфо был в аренде, Очевидно ВВФ решил на него посмотреть на летних сборах. Будь здрав Дмитрий.
Возвращаются..к Федотову...воспитаннички.....
А Семак 6-й день в даль смотрит....ждёт самолёта с Венделом...
Возвращаются..к Федотову...воспитаннички.....
А Семак 6-й день в даль смотрит....ждёт самолёта с Венделом...