Медина и Гайч прибыли в расположение ЦСКА

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вчера, 16:08

Полузащитник и нападающий прибыли в расположение ЦСКА .

В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Медина сыграл 25 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Гайч играл за «Верону» на правах аренды с января 2023 года. На счёту аргентинца 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 результативная передача.