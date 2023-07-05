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Головин рассказал о подготовке «Монако» к новому сезону

вчера, 10:37

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, как команда готовится к новому сезону.

Всё по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае моё дело как футболиста — работать на тренировках и всё доказывать в играх.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. За всё время пребывания в клубе 27-летний полузащитник сыграл 176 матчей, забил 25 мячей и отдал 33 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Головина в 28 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 11:17
Надоть обдумать Ваш ответ, скорее всего Вы правы...)
FenixSL
FenixSL ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:10
для его позиции это вполне себе хорошая статистика как раз
и сам факт что он играет стабильно, а не какой нибудь 18 летний француз для продажи, уже о многом говорит
Futurista
Futurista
вчера в 11:09
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:00
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 10:49
    Это он просто отметился
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:42
    Стандартный ответ...
    Статистика не ахти какая....
    Могут подвинуть конкретно.
    Гость
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