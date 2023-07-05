Головин рассказал о подготовке «Монако» к новому сезону

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, как команда готовится к новому сезону.
Всё по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае моё дело как футболиста — работать на тренировках и всё доказывать в играх.
Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. За всё время пребывания в клубе 27-летний полузащитник сыграл 176 матчей, забил 25 мячей и отдал 33 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Головина в 28 миллионов евро.
и сам факт что он играет стабильно, а не какой нибудь 18 летний француз для продажи, уже о многом говорит
и сам факт что он играет стабильно, а не какой нибудь 18 летний француз для продажи, уже о многом говорит
Статистика не ахти какая....
Могут подвинуть конкретно.
Статистика не ахти какая....
Могут подвинуть конкретно.