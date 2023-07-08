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Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги

вчера, 22:18

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно отмены летних сборов национальной команды России, а также ее отказа от матча со сборной Медиалиги.

Почему сборная не собралась летом? Когда Камерун отпал, его заменить было некем. А собирать команду ради одной игры 20-го числа при том, что игроки 3-го числа ушли в отпуск, а 22-го приступили к медосмотрам и сборам — мы обрушили бы подготовку клубов к сезону. Мы получили бы совсем другой результат. Ситуацию, что не было матчей сборной, мы оцениваем как плохую. Но в конкретном случае итоговое решение об отмене было правильным.

Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:53
Привет Толя. На все сто процентов согласен с тобой !✊️
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:18
В Средиземном, я купался на Корсике и в Испании. Большой разницы не заметил, но все-таки, приятнее, море, мне показалось на Корсике- по известной причине...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:58
Первым делом надо отодвинуть от российского футбола(РФС, РПЛ, МАТЧ ТВ) Газпром, который сделал из футбола свою вотчину в стране. Футболом в стране должны руководить футбольные люди, а не чиновники Газпрома, Миллер, Митрофанов, Григорьянц и пр шушера
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:25
Добрый уже, наверное, день, Виктор!

А я как раз купался там в Средиземном, и это, мне кажется, лучший вариант, вода там потеплее) Даже с аквалангом нырял.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:04, ред.
Речь вообще была не об этом)...
"Как выигрыш в ЛЕ стал давать проход в ЛЧ, гранды возбудились, теперь фиг выиграешь" - вот на это я отвечал...повнимательнее......
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
Приветствую, Павел!
Насчет Греции- полностью согласен. Был там неделю. Очень понравилось!!! Прекрасные, добрые люди, отличный климат и купался в двух морях- Ионическом, и.... забыл, как второе называется... кажется Эгейское.Ну неважно.
Вобщем, всё понравилось.
Единственное, что не понравилось- это страшная грязь на окраинах городов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
У них как раз проблем нет, - они развиваются, становятся сильнее, мастеровитее...
Проблемы у тех, кто не играет..., вернее не у них, а у нас, кто по своей дурости за них болеет.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:36
Тех, кто играет в еврокубках...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:25, ред.
"В общем, футбол в России хоронят определённые люди, и политика тут имеет второстепенную роль..."

Политика тут имеет не второстепенную, а определяющую роль.
Ты где-нибудь видел, чтоб сегодня через государственные масс медиа создавался культ здорового образа жизни, культ спорта, культ труда........., как в СССР ? Нихрена же нет. Есть только артисты, продвигающие % банка за бутерброд с чёрной астраханской ; есть реклама похоронных агентств и "дешёвая" ипотека для лохов, где проценты на проценты - норма..., ну и прочая х....ята.

Поэтому дворовые стадионы канули в лету, а молодёжь толсто...опая пялится в гаджеты в поискать халявного заработка..., потому как башку только этим им и заси.р.ают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:06
Не наши проблемы ?
А чьи тогда ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:36
Спорт и шоу - всё же разные вещи...
И смешивать их..значит становится полуспортом...и полушоу...
Карпину респект...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:33
Совсем уже охренели в конец.
Я понимаю, что ситуация сложная и с соперниками всё не так просто, но падать на дно то зачем, а по-другому это никак не назовёшь.
3e26m4jdejg5
3e26m4jdejg5
вчера в 23:59
Считаю это решение правильным
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:46
Ну именно об этом я и говорю.
Могильщики не только футбола, но и всего российского спорта сидят у нас в Минспорте и РФС . Фамилии у всех на слуху .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Реально РФС похоронил за последние десятилетия массовый спорт. Я не знаю, как у кого, но вот я лично помню 90-е (был тогда подростком) - у нас в посёлке было два стадиона, и на любой в любое время могли придти любые люди (поля были обычные, но были и маленькие ворота, которые можно было поперёк поля поставить), и вечером стадионы кипели - приходили мужики после работы, мы после учёбы и т.п., потом я и после работы ходил.

Сейчас всё это похоронено - один стадион снесли, второй сделали "только для детей из секций" - типа, если ты взрослый, ищи платные комплексы.

Со временем я переехал из посёлка на окраине Питера в околоцентр, и там то же самое - если хочешь заниматься, вывыливай деньгу - потому что площадки только у школ, и там мужиков выгонят или просто не пройти туда будет. Так у нас две команды развалились - мы тупо не смогли найти место для тренировок бесплатное, а платить за каждую тренировку было неподъёмно для ребят.

При этом я приезжал ещё три года назад в Грецию, пришёл на местную площадку и там играл с греками...

А если подумать про охват в Англии, где вообще чуть ли не треть мужиков играет?

В общем, футбол в России хоронят определённые люди, и политика тут имеет второстепенную роль... Потому что предатели нашего футбола сидят вполне в нашей стране, я так скажу.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:38
Ну да , а что мы выиграли за это время или хотя-бы чего приобрели ??? Зенит который вылетал из Лиги Чемпионов с позором ??? Спартак или ЦСКА, а может Краснодар ???
И тут даже дело не столько в этом . А в желании не присмыкаться и иметь свою жёсткую и чёткую позицию. Принятие Крыма в состав России, должно было дать такую же чёткую позицию и в Минспорте и РФС. И заняться развитием своими внутренними чемпионатами . А что толку что наши команды присутствовали именно присутствовали в еврокубках эти восемь лет, которые на мой субъективный взгляд мы потеряли именно из-за беззубости и некомпетентности и не профессионализма чиновничьего аппарата Минспорта и РФС . Если бы у нас были профессионалы на своём месте, то может быть совершенно было всё по другому, хотя-бы в спорте .
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:16
Согласен...но это уже не наши проблемы)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:15
Как выигрыш в ЛЕ стал давать проход в ЛЧ, гранды возбудились, теперь фиг выиграешь.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:14
Так мы и так без еврокубков)...в смысле не выиграли ни одного за это время...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:12
Мы бы могли остаться без Еврокубков 8 лет назад, приняв Крым, ты за такой вариант?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:08
Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги .
Деградация РФС, чёткими и уверенными шагами ведёт весь российский футбол к краху . Начиная от невнятной , а даже можно сказать о пресмыкающейся позиции в отношении к УЕФА и ФИФА, до разложения внутренних чемпионатов , а теперь ещё и вычёркивания сборной России всех возрастов из решений проблемной части . Единственный мужественный поступок можно засчитать принятия во вторую лигу команд Крыма и то ,после девяти лет нерешительности и приказа с верху . Ну а сейчас деньги 💰 💰 💰 которые должны были уходить на сборы , перелёты и содержание команды, останутся в распилочной мастерской чиновничьего аппарата РФС . Минспорт и РФС давно нуждаются в полном реформировании , пока весь спорт в России не стал музеем .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:05
Я считаю, даже комментировать это не стоит. Медиалига стоит на футболистах-неудачниках из второго дивизиона (ФНЛ-2) + блогерах (тех, кто просто фейсом светит). С кем там играть можно вообще?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:58
Хоть одно вменяемое решение приняли.Футбол и так шоу,а хотят его превратить вообще в дешёвое шоу.
Гость
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