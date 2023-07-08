Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги .

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно отмены летних сборов национальной команды России, а также ее отказа от матча со сборной Медиалиги.
Почему сборная не собралась летом? Когда Камерун отпал, его заменить было некем. А собирать команду ради одной игры 20-го числа при том, что игроки 3-го числа ушли в отпуск, а 22-го приступили к медосмотрам и сборам — мы обрушили бы подготовку клубов к сезону. Мы получили бы совсем другой результат. Ситуацию, что не было матчей сборной, мы оцениваем как плохую. Но в конкретном случае итоговое решение об отмене было правильным.
Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен.
Деградация РФС, чёткими и уверенными шагами ведёт весь российский футбол к краху . Начиная от невнятной , а даже можно сказать о пресмыкающейся позиции в отношении к УЕФА и ФИФА, до разложения внутренних чемпионатов , а теперь ещё и вычёркивания сборной России всех возрастов из решений проблемной части . Единственный мужественный поступок можно засчитать принятия во вторую лигу команд Крыма и то ,после девяти лет нерешительности и приказа с верху . Ну а сейчас деньги 💰 💰 💰 которые должны были уходить на сборы , перелёты и содержание команды, останутся в распилочной мастерской чиновничьего аппарата РФС . Минспорт и РФС давно нуждаются в полном реформировании , пока весь спорт в России не стал музеем .
Деградация РФС, чёткими и уверенными шагами ведёт весь российский футбол к краху . Начиная от невнятной , а даже можно сказать о пресмыкающейся позиции в отношении к УЕФА и ФИФА, до разложения внутренних чемпионатов , а теперь ещё и вычёркивания сборной России всех возрастов из решений проблемной части . Единственный мужественный поступок можно засчитать принятия во вторую лигу команд Крыма и то ,после девяти лет нерешительности и приказа с верху . Ну а сейчас деньги 💰 💰 💰 которые должны были уходить на сборы , перелёты и содержание команды, останутся в распилочной мастерской чиновничьего аппарата РФС . Минспорт и РФС давно нуждаются в полном реформировании , пока весь спорт в России не стал музеем .