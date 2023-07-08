Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги .

Генеральный секретарь РФС дал комментарий касательно отмены летних сборов национальной команды России, а также ее отказа от матча со сборной Медиалиги.

Почему сборная не собралась летом? Когда Камерун отпал, его заменить было некем. А собирать команду ради одной игры 20-го числа при том, что игроки 3-го числа ушли в отпуск, а 22-го приступили к медосмотрам и сборам — мы обрушили бы подготовку клубов к сезону. Мы получили бы совсем другой результат. Ситуацию, что не было матчей сборной, мы оцениваем как плохую. Но в конкретном случае итоговое решение об отмене было правильным.

Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен.