Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол на футбольном фестивале

вчера, 14:47

В Норильске 7 и 8 июля проходит футбольный фестиваль в честь дня металлурга.

В нём принимают участие известные в прошлом футболисты Дмитрий Сычёв, Роман Широков, Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко, Алексей Гасилин, а также игроки клубов Медиалиги «Амкал» и 2DROTS.

Вчера экс-футболисты посетили карьер «Медвежий ручей», пообщались с болельщиками, раздали автографы, а также сфотографировались со всеми желающими.

Также Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол с местными ребятами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» выпустит украшения с использованием газона с домашнего стадиона
Сегодня, 15:50
Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги
Вчера, 22:18
В США выпустили пиво в честь перехода Месси
Вчера, 08:59
Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином РФ
07 июля
Шелви после свидания пригласил девушку смотреть нарезку своих финтов
06 июля Фото
Абаскаль с сыном вышел на поле «Лужников»
05 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 15:54
Нормальная развлекуха. Наверное всем понравилось)))
FenixSL
FenixSL ответ asraeil (раскрыть)
вчера в 15:45
да, это их работа же
все справедливо
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:28
Кокорин мечтает сыграть в шашки на фестивале русского хоккея в Омске в декабре этого года.
asraeil
asraeil
вчера в 15:00
И не лень было в Норильск ехать.... наверное получили маленькую надбавку к пенсии..:)))
shlomo
shlomo
вчера в 14:58
Развлекаются наши пенсионеры.... ну и правильно нечего сиднем сидеть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:48
А почему бы и нет?
Если все получается...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 