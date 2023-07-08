Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол на футбольном фестивале

В Норильске 7 и 8 июля проходит футбольный фестиваль в честь дня металлурга.
В нём принимают участие известные в прошлом футболисты Дмитрий Сычёв, Роман Широков, Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко, Алексей Гасилин, а также игроки клубов Медиалиги «Амкал» и 2DROTS.
Вчера экс-футболисты посетили карьер «Медвежий ручей», пообщались с болельщиками, раздали автографы, а также сфотографировались со всеми желающими.
Также Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол с местными ребятами.
все справедливо
все справедливо
Если все получается...
Если все получается...