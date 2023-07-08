Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол на футбольном фестивале

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вчера, 14:47

В Норильске 7 и 8 июля проходит футбольный фестиваль в честь дня металлурга.

В нём принимают участие известные в прошлом футболисты , , , , , а также игроки клубов Медиалиги «Амкал» и 2DROTS.

Вчера экс-футболисты посетили карьер «Медвежий ручей», пообщались с болельщиками, раздали автографы, а также сфотографировались со всеми желающими.

Также Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол с местными ребятами.