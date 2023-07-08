Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСША. МЛС 2023

В США выпустили пиво в честь перехода Месси

вчера, 08:59

В США презентовали специальное пиво, приуроченное к переходу нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

Компания Prison Pals Brewing Co выпустила напиток с названием «GOAT». На банке, окрашенной в основном в розовый цвет, нанесён 10-й номер, под которым играет аргентинец.

Дебют форварда за новую команду ожидается в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» выпустит украшения с использованием газона с домашнего стадиона
Сегодня, 15:50
Генсек РФС высказался о нежелании сборной РФ играть с командой Медиалиги
Вчера, 22:18
Павлюченко и Билялетдинов сыграли в баскетбол на футбольном фестивале
Вчера, 14:47
Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином РФ
07 июля
Шелви после свидания пригласил девушку смотреть нарезку своих финтов
06 июля Фото
Абаскаль с сыном вышел на поле «Лужников»
05 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:23
Да ,но пропили ее уже 🤣😀
Incredulous
Incredulous ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 22:54
Да уж, америкосы явно переплюнули французов. Те хоть просто освистывали пешехода, а эти решили устроить троллинг 80 уровня, выпустив в честь Лёни пиво под названием "Козёл". Ты прав, французам есть чему поучиться у звездно-полосатых.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Zayniddin Rahimov (раскрыть)
вчера в 12:51
А у тебя самогон "Болотная свинина" в честь Володьки Быстрова есть?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:34
Тема та же; разница в географии.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:33
Это уже другая тема...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:30
Если финансовую призму пододвинуть поближе и ... хорошенько присмотреться, то чистыми на руку будут только голозадые футбольные школы нашего отечества. Нет денег - всё по честному.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:27
Никто и не жалуется.
Мы ведем речь под финансовой призмой, где как известно его папа не совсем был чист на руку...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:25, ред.
На отца ему грех жаловаться. Отец своего больного мальчика в Барселону приволок... Был бы такой отец у всех...
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:23
Пара)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:23
Где кто?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:21
Там где деньги ему не обязательно быть в теме, эти удары его папа берет на себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:57, ред.
Не удивлюсь, если Месси окажется вообще не в теме этого события - в честь него столько всего уже навыпускали...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:55
"Messissy Au revoir"...вери спешиал)...
c6e4e7xmz3zj
c6e4e7xmz3zj
вчера в 10:48
Там сумеют делать на нём деньги
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
На всем можно сотворить деньги !!!
sova147
sova147
вчера в 10:44
Теперь деньги потекут рекой!
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 10:38
Если Медина перейдет в Спартак то ,я назову свою самогонку "Коннявое Мясо"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:36
А в Париже коньяк...
В честь его ухода...
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 10:27
Мне больше нравится то, как символично называется компания, выпустившая пиво.

"Компания Prison Pals Brewing Co" --- "Пивоваренная компания "Тюремные приятели"
ABir
ABir
вчера в 10:03
В честь него и коньяк назвать можно, заслужил
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:54
Как всегда!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄👍👍👍👍👍👍👍👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:51
Соперникам 21 июля GOAT не наливать , а то и так "Крус Асуль")
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:41
Как обычно... Там где арг всегда не про футбол
Elliada
Elliada
вчера в 09:40
True GOAT
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:40
Гном в доле
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:24
Ладно хоть,что не туалетную бумагу,или контрацептив .
Futurista
Futurista
вчера в 09:18
Велкопоповицкий GOAT )...
lotsman
lotsman
вчера в 09:17
Сейчас пиво, а к концу карьеры выпустят туалетную бумагу, с портретом.)
Futurista
Futurista
вчера в 09:12
Там в общем мутная история с козлом...но что есть то есть))...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 09:08
А в Саудовской Аравии в честь Криштиану Роналду выпустили верблюжье молоко Camel milk...:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 