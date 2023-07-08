В США выпустили пиво в честь перехода Месси

1688795966

вчера, 08:59

В США презентовали специальное пиво, приуроченное к переходу нападающего в «Интер Майами».

Компания Prison Pals Brewing Co выпустила напиток с названием «GOAT». На банке, окрашенной в основном в розовый цвет, нанесён 10-й номер, под которым играет аргентинец.

Дебют форварда за новую команду ожидается в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.