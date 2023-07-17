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Италия обыграла Португалию и выиграла юношеский чемпионат Европы

сегодня, 00:05

Юношеская сборная Италии обыграла юношескую сборную Португалии со счётом 1:0 в финале Евро-2023 до 19 лет.

Автором единственного гола в матче стал Майкл Кайоде, забивший на 19-й минуте.

Италия выиграла юношеский чемпионат Европы до 19 лет во второй раз в истории. Первый раз это случилось в 2003 году.

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Все комментарии
truffagldino
truffagldino
сегодня в 09:56
Майкл Кайоде защитник Фиоретины, наверное Кокорин подсказал как надо действовать в нападении.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 07:49
Молодцы макаронники... думаю, что будущее Италии будет сильно, если не сбавят обороты.
hаrut
hаrut
сегодня в 07:43
Непонятно как с такой игрой Португалы вообще до финала добрались...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:35
Поздравление молодым итальянцам , с триумфом спустя 20 лет.
протон
протон
сегодня в 01:34
Португальцы удивили своей беспомощностью, а тренер, вместо того, что бы вносить коррективы, весь матч страдал) Воротчик несмотря на привоз, до конца держал их в игре. Итальянцы сделали работу над ошибками и заслуженно победили. Сколько проигранных финалов у них было в этом году!
Capral
Capral
сегодня в 01:10
Ну наконец-то, Италия победила!!!
Мои поздравления!!! Хочется верить, что с этого момента начнется великое возрождение итальянского футбола!!!
👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:11
Здравствуйте. В некоторых матчах сделали откаты ставок данного типа, остальное проверим.
Гость
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