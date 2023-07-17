Италия обыграла Португалию и выиграла юношеский чемпионат Европы

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сегодня, 00:05

Юношеская сборная Италии обыграла юношескую сборную Португалии со счётом 1:0 в финале Евро-2023 до 19 лет.

Автором единственного гола в матче стал Майкл Кайоде, забивший на 19-й минуте.

Италия выиграла юношеский чемпионат Европы до 19 лет во второй раз в истории. Первый раз это случилось в 2003 году.