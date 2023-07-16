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ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1. Подгруппа 1 2023/2024

«Севастополь» обыграл ростовский СКА в своём 1-м матче во Второй лиге

вчера, 21:01

«Севастополь» обыграл ростовский СКА со счётом 3:1 в матче 1-го тура Второй лиги.

В составе «Севастополя» голами отметились Александр Смирнов, Матвей Гуйганов и Редван Османов. У СКА гол забил Павел Соломатин.

Матч провёл в Севастополе в присутствии 5 350 болельщиков.

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Все комментарии
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 16:06
крымские команды - Таврия , Севастополь вернутся в родную УПЛ , к ним : ростовские команды Ростов и СКА+ кубанские -Краснодар и Кубань..
маскваабадские команды + питерские и иже с ними - в чемпе масковии...
Балтика с Кенинсберга - понятно где будет играть...
уральские и сибирские - в Chinese Super League будут играть ..то ли в футбол , то ли в хоккей ( какая разница ?)..
наблюдайте в ближайшее время ..
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:51
Альтаирушка, Дружище- счастлив тебя видеть!!!
Ты где пропадал????
Конечно будем брать!!! И Днепр, тоже!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:19
Виктор, Здравия Желаю!..."Металлист" (Харьковский) будем брать?)))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:48
Похоже во второй лиге появился вполне конкурентный клуб.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:24
Увы, мне боярин, увы...
Futurista
Futurista ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:07
Хата уже давно сгорела)...если кто не заметил...
Dinamo
Dinamo ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 23:04
...гори и хата, да :)) Вы совершенно правы :))
Capral
Capral ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
А еще Карпаты, Черноморец и киевское Динамо.
andrefino13
andrefino13 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:14
Что ни делается , всё к лучшему . Ждём Зарю Луганск и Шахтёр Донецк .
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:42
Я так понимаю, что российский футбол решили похоронить окончательно. Ну, что ж, сгорел сарай...
Capral
Capral
вчера в 21:37
СКА Ростов во 2-й лиге. Мда... Команда побеждавшая в кубке СССР, игравшая в КК против Айнтрахта, сейчас в классе слабейших... А в прочем, чему удивляться, ведь и Торпедо не так давно было во 2-й лиге.

Ах, какие игроки были в СКА в 1981-м: Заваров, Андреев, Воробьев, Гамула (Светлая ему Память!!!) Романчук, Гусев!!!

Верю, и Торпедо, и СКА- обязательно вернутся в лигу сильнейших, обязательно!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:27
Есть основание надеяться, что новички из Крыма лигу, как минимум, не ослабят.
nac5et7kwyf5
nac5et7kwyf5
вчера в 21:23
Дебют удался, будем ждать продолжение
Toho
Toho
вчера в 21:08
Это было….Легендарно!
drug01
drug01
вчера в 21:04
Начало положено. Теперь больше интересных игр!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:03
Может скоро и до рпл доберутся!
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