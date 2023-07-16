«Севастополь» обыграл ростовский СКА в своём 1-м матче во Второй лиге

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вчера, 21:01

«Севастополь» обыграл ростовский СКА со счётом 3:1 в матче 1-го тура Второй лиги.

В составе «Севастополя» голами отметились Александр Смирнов, Матвей Гуйганов и Редван Османов. У СКА гол забил Павел Соломатин.

Матч провёл в Севастополе в присутствии 5 350 болельщиков.