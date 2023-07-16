«Севастополь» обыграл ростовский СКА в своём 1-м матче во Второй лиге

«Севастополь» обыграл ростовский СКА со счётом 3:1 в матче 1-го тура Второй лиги.
В составе «Севастополя» голами отметились Александр Смирнов, Матвей Гуйганов и Редван Османов. У СКА гол забил Павел Соломатин.
Матч провёл в Севастополе в присутствии 5 350 болельщиков.
маскваабадские команды + питерские и иже с ними - в чемпе масковии...
Балтика с Кенинсберга - понятно где будет играть...
уральские и сибирские - в Chinese Super League будут играть ..то ли в футбол , то ли в хоккей ( какая разница ?)..
наблюдайте в ближайшее время ..
маскваабадские команды + питерские и иже с ними - в чемпе масковии...
Балтика с Кенинсберга - понятно где будет играть...
уральские и сибирские - в Chinese Super League будут играть ..то ли в футбол , то ли в хоккей ( какая разница ?)..
наблюдайте в ближайшее время ..
Ты где пропадал????
Конечно будем брать!!! И Днепр, тоже!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ты где пропадал????
Конечно будем брать!!! И Днепр, тоже!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ах, какие игроки были в СКА в 1981-м: Заваров, Андреев, Воробьев, Гамула (Светлая ему Память!!!) Романчук, Гусев!!!
Верю, и Торпедо, и СКА- обязательно вернутся в лигу сильнейших, обязательно!!!!!!!
Ах, какие игроки были в СКА в 1981-м: Заваров, Андреев, Воробьев, Гамула (Светлая ему Память!!!) Романчук, Гусев!!!
Верю, и Торпедо, и СКА- обязательно вернутся в лигу сильнейших, обязательно!!!!!!!