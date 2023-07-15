«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» в заключительном матче Кубка Матч Премьер

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вчера, 16:02

«Нефтчи» уступил «Фенербахче» в матче 3-го тура группового этапа Кубка Матч Премьер (0:1).

Победный гол на 73-й минуте забил Эдин Джеко.

Бакинский клуб занял 4-е место в квартете, не набрав ни одного очка. Стамбульская команда с 4 баллами расположилась на 3-й строчке. «Зенит» стал 2-м с пятью баллами, а выиграла турнир «Црвена Звезда», одержавшая победу во всех играх (сербы набрали 9 пунктов).