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«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» в заключительном матче Кубка Матч Премьер

вчера, 16:02
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)0 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Нефтчи» уступил «Фенербахче» в матче 3-го тура группового этапа Кубка Матч Премьер (0:1).

Победный гол на 73-й минуте забил Эдин Джеко.

Бакинский клуб занял 4-е место в квартете, не набрав ни одного очка. Стамбульская команда с 4 баллами расположилась на 3-й строчке. «Зенит» стал 2-м с пятью баллами, а выиграла турнир «Црвена Звезда», одержавшая победу во всех играх (сербы набрали 9 пунктов).

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:57
Бахча,от которой "торчали" спортивные комментаторы,не плодоносит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Нефтчи вообще не о чём.
Может новый тренер что-то поменяет к лучшему.
Да и Фенербахче не блещет.
Гость
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