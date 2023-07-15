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«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России

вчера, 19:25
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«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) и стал обладателем Суперкубка России.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в серию пенальти, где более удачливым оказался «Зенит». В составе ЦСКА пенальти не реализовали Милан Гайич и Никита Ермаков, за «Зенит» — Иван Сергеев.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 08:22, ред.
Да есть нормальные, уважаемые, интересные, но я не КБ. Надоело объяснять уже, тем, кто в танке с шлемофоном).
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:35, ред.
Да убитый этот футбол РФПЛ и люди ходят на стадион увидить какое-то чудо, Зениту пофиг было на этот супер кубок, они и так каждый год завоевывает, никому ненужная чашка, так обзор глянул 8 лет уже не смотрю РФПЛ, у ЦСКА были хорошие моменты , это Зенит не вышел на поле, что за состав у ЦСКА? Заболотный в атаке а старик Игорь все еше стоит на раме, у Зенита больше денег поэтому у них есть хоть какие-то бразильцы в составе, Ренан 19 лет что за тип? еше и Деф , по пижонский исполнил пенальти, им было плевать выйграют эту чашку или нет , это Зенит позволил коням немного почувствовать поле, а так бы и не заметили их, да Российский футбол желает конечно лучшего , убитый футбол.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:34, ред.
Серия пенальти 50 на 50. Игорь Акинфеев, который до этого выиграл столько серий для ЦСКА, свою работу вновь сделал. Только чудеса на поток не ставят. Акинфеев в блестящем стиле переиграл Сергеева. Но полевые игроки не реализовали два удара кряду, а это, конечно, чересчур. ЦСКА провел идеальный матч для такого состава: максимально напряг Зенит, ничего не позволил в середине и создал несколько моментов.
Зенит победил благодаря Кержакову. Михаил совершил несколько важных спасений и отбил два пенальти – это его Суперкубок.
Red blu
Red blu
сегодня в 00:16
0 ударов в створ за 98 минут и победа в серии пенальти.
Тут да же трудно будет комментировать.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:45
А я на дискуссию и не напрашивался, и ответ не требовал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Поэт Глеб Глинка вольно процитировал М.В.Ломоносова, заменив "Науки юношей питают" на " Надежды...". В контексте моего первого комментария правильно было привести строчки Глинки, а не Ломоносова, что я и сделал. На этом дискуссию закончим.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:24
Юрчик, правильнее было бы сказать: "Науки юношей питают, отраду старым подают". М.В.Ломоносов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:16
"Надежды юношей питают..." (Г.Глинка). Это я к тому, что не разделяю оптимистических настроений некоторых болельщиков ЦСКА по поводу такой же отличной игры в наступающем чемпионате, какую продемонстрировала сегодня команда. Слишком высока сегодня была ставка: победа в Суперкубке, визави - чемпион России последних лет, полный стадион и отличная поддержка трибун, вот и выложились армейцы без остатка, по полной, отдали, думаю, все силы. Хватит ли такого настроя на весь чемпионат ? - сомневаюсь. На такой высокой ноте провести его с первой до последней игры невозможно, поэтому и появились у меня сомнения по поводу необоснованного оптимизма некоторых болельщиков.
А как хотелось бы, чтобы их, и мои в том числе, ожидания оправдались.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:07
Доброго Здоровья, Алексей!
Полностью согласен с Вами, даже нечего добавить! Ну, только то, что Семак, никогда и не был выдающимся тренером. Он- самый обычный, серенький. Что касаемо бразилов, то это люди настроения, очень впечатлительные и капризные. Они, безусловно классные футболисты, но к каждому из них нужен особый подход...
Я не помню всех бразильцев игравших в России, но больше всех, мне нравился Халк. Он- всегда играл с полной выкладкой!!!

Почему, я поблагодарил команды за игру? Ну, ЦСКА, я поблагодарил за приятный, симпатичный футбол, а Зенит- только за то, что команда вышла на поле...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Добрый вечер, Виктор! С комментарием согласен, но благодарить за игру, можно, только одну команду и то с натяжкой. И это естественно ЦСКА. Что касается Зенита, то это форменное безобразие, это неуважение к болельщикам в частности и к футболу в целом. Я всегда говорил,что хлебнем мы с этими Бразилами по полной программе и это ещё не вечер. И говоря откровенно, засиделся на тренерском мостике Семак. Нет у него никаких идей,мыслей и планов, да и мотивировать команду, он тоже не очень способен.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:42
Команде респект за игру. ЦСКА выбрал грамотный план и не позволил "Зениту" за 90+ минут игрового времени создать ни одного (!) голевого момента – когда такое было? Наглухо закрыли Малкома, не позволили развернуться его партнерам по атакующей линии. Если бы не Барриос и не поймавший кураж Кержаков, армейцы, скорее всего, добились бы победы в основное время. Так что можно смело говорить что Зенит отскочил в основное время не разу не попав по воротам Акинфеева
A.S.A
A.S.A ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:31
Доброй ночи! Рад видеть Вас на просторах соккера!
Petergoff
Petergoff
вчера в 21:29
Зенит-С Кубком!!!!! Хотя конечно по игре, ЦСКА выглядел лучше.
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:21
Не надо забывать, что вратарь тоже игрок, а часто и половина команды, коей и оказался Миша Кержаков в этом СК, а Акинфеев в этой игре это не удалось. И ещё СК это начало сезона, раннее начало, и тренеры, выводящие форму команду на пик, или близко к нему, ради Суперкубка, могут столкнуться с нехваткой формы в решающих стадиях чемпионата. Зенит сейчас до пика на полпути и Семак, конечно же, рисковал, но первый бокал шампанского выпил. Посмотрим сумеет ли вывести команду на пик, не потеряв больше пяти очков. Если сумеет, то снова станет чемпионом.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 21:17
А у какого вратаря в России за последние 20 лет был талант искусство и все остальное кроме Акинфеева? Кстати Акинфеев второй раз проиграл послематчевые пенальти
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:14
Лишний раз убедился в том, что среди КБ есть нормальные и интересные, но не Сергеевич.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:10
На "сильнейшего" сегодня Зенит ну никак не тянул, армейцы выглядели лучше, жаль, что Кубок не у ЦСКА.... Заслужили сегодня по игре.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:09
Привет, Володя!
У вас отличный тренер- вдумчивый, мыслящий!! Ваша игра очень изменилась с приходом Федотова. В игре появилась мысль, каждый игрок на своем месте- знает куда бежать, кого держать, вырисовывается гармоничный ансамбль! Я хоть и не болельщик ЦСКА, но с оптимизмом смотрю в будущее знаменитого армейского клуба! Не тушуйтесь, играйте, как умеете и как должны, и всё у вас получится!!! Удачи, Легендарной команде лейтенантов!!!

p.s.Прошлый сезон был для вас пробный и он показал, что команда на правильном пути! В этом сезоне, ЦСКА должен добиться еще большего! Дерзайте, и всё у вас получится!!!
pomor45
pomor45 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 21:08
Сколько матчей КР ЦСКА выиграл по пенальти на пути к финалу с Краснодаром? Что же на Фортуну пенять, она и так была слишком благосклонна. Без неё ЦСКА в финале не было бы.
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 21:02
Полностью согласен, Акинфеев -самый стабильный вратарь в России с устойчивой психикой, при наличии хорошей обороны он лучший, но в решающих матчах на мировом уровне необходим талант, везение, искусство, а не действия по Уставу.. увы.
pomor45
pomor45 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:01
Значит это не закат, а пик! Вратари играют долго.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Видимо ЦСКА на пути к Кубку РФ полностью исчерпал благосклонность Фортуны в серии пенальти и в Суперкубке она от него отвернулась. Что касается игры Зенита, то он не достиг и половины своего потенциала, т.е. Семак выводит команду на пик на пределе достижения результата. Если ему удастся сохранить такое состояние до середины первого круга, когда команда будет близка к пику, то с Зенитом уже никому не справиться. Всё повторится в шестой раз.
c862n8y68yzg
c862n8y68yzg
вчера в 20:57, ред.
ЦСКА поздравляю с приличной, в целом, игрой, несмотря на поражение . Армейцы реально ни одного шанса не дали "Зениту". Все играли хорошо (Зайнутдинов отлично) , за исключением... Акинфеева. В матче его воротам практически не угрожали, а в пенальти он проявил себя совсем не как "легенда". Если Кержаков взял два легких мяча, то Акинфеев взял один легкий мяч и не взял еще три несложных пенальти... Да, далеко Акинфееву до Льва Яшина. Тот умел отгадать направление удара, доставал мячи из-под крестовины, прыгал, себя не жалел и выигрывал эту лотерею... Не жалую Кержакова, но сегодня он был лучшим (не только по пенальти), да, пожалуй, и единственным в "Зените". Остальные питерцы, включая хваленых бразильцев, отбывали номер. В том смысле, что ничего не могли противопоставить ЦСКА... Армейцам - не огорчаться, делать выводы и больше тренироваться в результативном завершении атак. Надеюсь, руководство ЦСКА не сделает глупость и не отпустит Зайнутдинова. Достаточно потери добротного Медины. Лично я не вижу, кто может заменить обоих. Пока полностью себя отдаёт игре только Мойзес и молодежь, но у последних не хватает игровой практики и, соответственно, опыта... Однако - удачи и успехов армейцам в новом сезоне!
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:56
С Краснодаром была весь матч равная игра, и в пенальти нам повезло. А с Зенитом на поле Чемпиона и чемпионской игры я не увидел. Видел, как Кержаков спасал питер, как Акинфеев спасал ЦСКА в основное время - не увидел. P. S. Заболотный - ну зачем наступать на грабли ВМГ, как тот со своим любимчиком Обляковым возился, смотреть без боли нельзя было. Через пять лет пол сезона что-то показал Обляков - всë, звезда телеэкрана. Но Заболотный то, старого коня новым трюкам не научишь. Зайнутдинов - молодца! Жаль, что уходит.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
У Акинфеева игра ногами на высшем уровне. В остальном просто хороший вратарь. На мой взгляд.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:48
Если честно кони лучше были намного. Зайнутдинов был лучший. Бразилы Зенита было заметно тупо готовятся по тапкам дать и как можно скорее. Кассьера вообще хлам. Как и Ду Кейраш или как его там. А вообще 9 латиносов в старте Ленинградского Зенита никуда не годится. У меня все))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
Виктор, привет! Когда мяч попал в перекладину, а не в сетку зенитовских ворот, мне стало понятно, что сегодня удача не с нами. Ну, а серия пенальти это только подтвердила. Обидное поражение, тем более что по игре мы этого не заслужили. Полностью с тобой согласен, игра показала, что у федотовского ЦСКА есть потенциал и в будущее этой команды можно смотреть с оптимизмом.
pomor45
pomor45 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 20:38
Не стоит забывать, что именно в эту лотерею ЦСКА выиграл Кубок РФ, а с ним и право играть в Суперкубке. Может Фортуна сочла необходимым положить конец своему благоволению?
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 20:34
20 лет вижу такие коменты. Как только кто то начинает проявлять себя многие начинают говорить про средний уровень Акинфеева . Но главное качество Акинфеева это то что он ниже своего уровня не опускается. А те кого вы начинаете восхвалять начинают ошибаться. А в этом матче в игре у Акинфеева работы не было 0 ударов в створ, несколько классных дальних передач было. 1 пенальти он все таки взял но больше не смог и поэтому проиграли.
Александр V
Александр V
вчера в 20:23
Играли так как будто кубок был не нужен ни тем, ни другим. Спишем на начало сезона.
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