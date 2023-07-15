«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России

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вчера, 19:25

«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) и стал обладателем Суперкубка России.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в серию пенальти, где более удачливым оказался «Зенит». В составе ЦСКА пенальти не реализовали Милан Гайич и Никита Ермаков, за «Зенит» — Иван Сергеев.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.