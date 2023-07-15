«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) и стал обладателем Суперкубка России.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в серию пенальти, где более удачливым оказался «Зенит». В составе ЦСКА пенальти не реализовали Милан Гайич и Никита Ермаков, за «Зенит» — Иван Сергеев.
«Зенит» в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.
Заболотный собственной персоной, сбитый лётчик !)
Заболотный собственной персоной, сбитый лётчик !)
Зенит с очередным титулом !!!
Семака с Юбилейным...10-м титулом в качестве тренера !!!
Мишу Кержакова с отличной игрой !!!
Ренана с удивительным хладнокровием в 19 лет !!!
Всю команду с Победой !!!
Вендела с интересным телепросмотром !!!
Всех болельщиков Зенита с Триумфом !!!
И при не лучшей игре - правило "Везёт сильнейшим" - работает на все 100%....
Зенит с очередным титулом !!!
Семака с Юбилейным...10-м титулом в качестве тренера !!!
Мишу Кержакова с отличной игрой !!!
Ренана с удивительным хладнокровием в 19 лет !!!
Всю команду с Победой !!!
Вендела с интересным телепросмотром !!!
Всех болельщиков Зенита с Триумфом !!!
И при не лучшей игре - правило "Везёт сильнейшим" - работает на все 100%....