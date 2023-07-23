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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ установил минимальную сумму, за которую продаст Мбаппе

сегодня, 12:49

ПСЖ не собирается бесплатно терять нападающего Килиана Мбаппе.

По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи форварда этим летом минимум 150 млн евро.

ПСЖ покупал Мбаппе летом 2017 года из «Монако» за 180 млн евро.

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Вчера, 23:31Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:04
Похоже все готовы годик подождать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:51
"Всего 150 млн? Скоро кешбэк от Тинькофф капнет и куплю" (с) — Президент Аль-Насра ....... :))))

Но тут простая логика работает, Мбаппе мог перейти в Реал несколько раз, но деньги были всегда важнее мечты. И сейчас он хочет и бонус за лояльность у ПСЖ забрать, и получить бонус от Реала перейдя туда как свободный агент...

Ну а так что, я не очень понимаю, зачем любому клубу платить сейчас такие деньги за Мбаппе, ведь через год его можно заполучить бесплатно, пообещав подъемные миллионов 20-30-40 и т.д. за переход. Тем более, что с игроком договориться будет не трудно, учитывая нынешние его отношения с ПСЖ.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:46
усушка, утруска, уценка, но продают это гнилье как новьё...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:36
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 13:36
    Сериал с Мбаппе оказался продолжительней сериала с Месси.
    Incredulous
    Incredulous ответ Свeтозар (раскрыть)
    сегодня в 13:20
    Потому что одного желания ПСЖ и шейхов мало, без согласия Мбаппе никто и никуда его не продаст.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 13:06, ред.
    Реал лучше сэкономит эти деньги подождав год, и Реал сэкономит денег если подпишут свободным агентом, Перес не дурак платить 150 млн евро за игрока, у которого остался один год по контракту, понятно ПСЖ не хочет отпустить его бесплатно, и пытаются продать этим летом, а кто предложит за него такие деньги? Саудиты?

    Вряд ли Мбаппе поедет в их чемпионат, заработает то он денег если поедит но, поставит крест на карьере, Мбаппе хочет сам много денег и вписать свое имя в историю футбола, так что Саудиты могут смело сказать своим фанатам , Мбаппе к нам не поедет, Катарцы сами загнали себя в тупик, думаю он этот сезон доиграет в ПСЖ, а там Реал.
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    сегодня в 13:05
    Мбапе побегает год где-то в Саудовской Аравии и заработает себе за год на 3 жизни, ПСЖ получит 200+ евро, а затем Мбапе, скорее всего, бесплатно пойдет в Реал. Кажется, все в этой ситуации будут только в профите (кроме саудитов, хотя для них это просто дорогая игрушка)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:03
    А Реал почему молчит?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 12:57
    Выбирать будет Мбаппе
    Свeтозар
    Свeтозар
    сегодня в 12:52
    Шейхи дают 200 лямов... че не продают то...
    Гость
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