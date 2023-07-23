ПСЖ установил минимальную сумму, за которую продаст Мбаппе

ПСЖ не собирается бесплатно терять нападающего Килиана Мбаппе.
По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи форварда этим летом минимум 150 млн евро.
ПСЖ покупал Мбаппе летом 2017 года из «Монако» за 180 млн евро.
ПСЖ не собирается бесплатно терять нападающего Килиана Мбаппе.
По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи форварда этим летом минимум 150 млн евро.
ПСЖ покупал Мбаппе летом 2017 года из «Монако» за 180 млн евро.
Вряд ли Мбаппе поедет в их чемпионат, заработает то он денег если поедит но, поставит крест на карьере, Мбаппе хочет сам много денег и вписать свое имя в историю футбола, так что Саудиты могут смело сказать своим фанатам , Мбаппе к нам не поедет, Катарцы сами загнали себя в тупик, думаю он этот сезон доиграет в ПСЖ, а там Реал.
Вряд ли Мбаппе поедет в их чемпионат, заработает то он денег если поедит но, поставит крест на карьере, Мбаппе хочет сам много денег и вписать свое имя в историю футбола, так что Саудиты могут смело сказать своим фанатам , Мбаппе к нам не поедет, Катарцы сами загнали себя в тупик, думаю он этот сезон доиграет в ПСЖ, а там Реал.