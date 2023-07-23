«Реал» не делал предложений по трансферу Мбаппе

Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся под вопросом.
«Реал» заинтересован в подписании француза, однако на данный момент не делал предложений по трансферу игрока.
Мадридский клуб считает запрашиваемую парижанами сумму слишком завышенной.
Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся под вопросом.
«Реал» заинтересован в подписании француза, однако на данный момент не делал предложений по трансферу игрока.
Мадридский клуб считает запрашиваемую парижанами сумму слишком завышенной.
Так что темнить и торговаться будут ещё долго.
А ещё могут влезть шейхи с баснословной зарплатой, заставят задуматься.
Короче, ужас-ужас ;) ...
Так что темнить и торговаться будут ещё долго.
А ещё могут влезть шейхи с баснословной зарплатой, заставят задуматься.
Короче, ужас-ужас ;) ...