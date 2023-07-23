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«Реал» не делал предложений по трансферу Мбаппе

сегодня, 08:49

Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся под вопросом.

«Реал» заинтересован в подписании француза, однако на данный момент не делал предложений по трансферу игрока.

Мадридский клуб считает запрашиваемую парижанами сумму слишком завышенной.

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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 09:38
Задолбали уже с этим Мбаппе.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:09, ред.
Перес будет тянуть до последнего. Он прекрасно понимает, что в данной ситуации время играет на него и против ПСЖ. С каждым днём трансферное окно все ближе к своему закрытию, а Мбаппе не спешит уходить. Поэтому у руководства ПСЖ остаётся все меньше времени, чтобы решить вопрос с продажей француза, и ещё они прекрасно понимают, что Мбаппе никуда, кроме Реала не собирается, и впарить его саудам по хорошей цене не получиться. Значит остаётся одно, договариваться с Пересом, который не собирается платить заоблачные суммы, и будет до последнего тянуть время и сбивать цену, понимая, что эта сделка больше выгодна ПСЖ чем Реалу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:07
Подождёт годик и заберёт бесплатно. Правда, Мбаппе подъёмных может запросить больше, чем ПСЖ сейчас за трансфер. Тут 3 заинтересованные стороны, и все хотят получить для себя выгоду. Ну или потерять поменьше.
Так что темнить и торговаться будут ещё долго.
А ещё могут влезть шейхи с баснословной зарплатой, заставят задуматься.
Короче, ужас-ужас ;) ...
g3m37znma847
g3m37znma847
сегодня в 08:50
Так черепашку запутали,сам не разберётся
Гость
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