«Реал» не делал предложений по трансферу Мбаппе

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сегодня, 08:49

Будущее нападающего ПСЖ остаётся под вопросом.

«Реал» заинтересован в подписании француза, однако на данный момент не делал предложений по трансферу игрока.

Мадридский клуб считает запрашиваемую парижанами сумму слишком завышенной.