Гарантия надёжности. «Челси» может найти идеальную замену Канте

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вчера, 23:31

Но конкуренцию составит «Ливерпуль».

Есть большая вероятность, что полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо продолжит карьеру в «Челси». В январе «чайки» смогли отбить интерес к 21-летнему хавбеку со стороны «Арсенала», хотя сам Кайседо тогда был готов взбунтоваться ради этого перехода. В итоге его не только отговорили от сделки с «канонирами», но и убедили продлить контракт до 2027 года, что гарантировало «Брайтону» отличные деньги в случае продажи игрока. А это неизбежно в нынешних экономических реалиях.

В то же время направление в сторону «Арсенала» было прикрыто этим летом, поскольку «канониры» решили потратить 105 миллионов фунтов на приобретение Деклана Райса у «Вест Хэма», тем самым закрыли потребность в крепком опорном полузащитнике. Теперь гонку за Кайседо возглавил «Челси», который, если верить слухам, уже предлагал за него 70 миллионов фунтов, но получил отказ.

Карьера

Сейчас эквадорец оценивается примерно в 100 миллионов фунтов. Его карьерный рост оказался стремительным. Ведь в «Брайтон» он перешел в августе 2021 года из «Индепендьенте дель Валье», который известен своей отменной академией. «Чайкам» Кайседо обошелся в 4 миллиона фунтов.

Сразу после перехода он отправился в аренду в бельгийский «Беерсхот» для набора европейского опыта. Когда вернулся в «Брайтон», ему потребовалось немного времени, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, где в итоге он зарекомендовал себя в качестве одного из лучших молодых полузащитников. Буквально за первый же полноценный сезон.

Статистика

Цифры прошлого сезона определенно впечатляют. Кайседо занял второе место в АПЛ по подборам, совершив их 100. Также у него второе место по перехватам (56). Это важнейшие показатели для центрального полузащитника, которого хвалят в основном за оборонительные способности. По отборам он занял восьмое место – 248. Его способность к быстрому принятию решений и грамотному выбору позиции позволяет заполнять пространство в средней линии и создавать плотную структуру игры. Кайседо отлично взаимодействует с атакующими партнерами, что обеспечивало «Брайтону» быстрый выход в опасные контратаки.

Кроме того, Кайседо довольно стабилен для своего возраста и может действовать в высоком темпе на большом временном отрезке. К 21 годам он провел за сборную Эквадора уже 32 матча, что также является ярким показателем его зрелости. Хотя развитие Мойсеса далеко не завершено, его последовательность, трудовая этика и тактическая подготовка намного превосходит уровень ожиданий от такого молодого хавбека.

«Он довольно поздно поступил в академию – ему вот-вот должно было исполниться 15 лет, — говорит спортивный директор „Индепендьенте дель Валье“ Луис Роджьеро. – Он был довольно скромным парнем. В первый год у него было не так много игрового времени. Но он всегда был открытым, сосредоточенным и надежным. Он всегда выкладывался, на каждой тренировке, был готов слушать своих тренеров и получать от них рекомендации. В этом смысле он был идеальным воспитанником. Он был из тех талантов, которые сразу о себе не кричат. Нельзя было сказать, что через несколько лет он станет одним из самых востребованных опорных полузащитников в мире».

Есть и другие опорные полузащитники, которые могут посостязаться с Кайседо в разрушительной части игры. Но Мойсес доказал состоятельность и в более созидательных компонентах. В прошлом сезоне эквадорец делал 88,8 процента точных передач, в том числе 83 процента точных длинных пасов. Он отлично умеет продвигать мяч вперед. Его влияние на атакующие действия команды обычно недооценивается, хотя именно с передач Кайседо зачастую начинались опасные атаки «Брайтона».

Мойсес очень эффективен в своей работе. У него впечатляющая скорость, тактическая дисциплина, атлетизм. Кайседо сочетает в себе навыки классических номеров «шесть» и «восемь». Причем качество работы в каждом компоненте он постоянно совершенствует и, кажется, с удовольствием принимает любое испытание.

Роль в «Челси»

Если Маурисио Почеттино будет использовать два центральных полузащитника, как это делает «Брайтон», то Кайседо сможет быть совместимым с аргентинцем Энцо Фернандесом, который в январе был подписан за рекордные для Британии 106,8 миллиона фунтов. В «Брайтоне» Кайседо оставлял основные креативные функции Паскалю Гроссу или Алексису МакАллистеру. В «Челси» их роль может исполнять Энцо.

Хотя Кайседо сам способен выполнять роль плеймейкера, все же Фернандес должен быть более подготовленным к этому амплуа. Присутствие эквадорца рядом с ним гарантирует, что Энцо сможет сосредоточиться на креативе, а Мойсес обеспечит прикрытие и поддержку.

Замена Канте

С выносливостью Кайседо легко представить, что он покрывает обширную площадь в центре поля, подобно тому, как это делал Канте. Француз этим летом на правах свободного агента перешел в «Аль-Иттихад». Стиль Н’Голо, конечно, своеобразен и неповторим. Его нелегко сымитировать и за последние годы он доказал свою успешность.

На пике своей формы в сезоне-2016/17 Канте был вторым по подборам (127), шестым по перехватам (82) и вторым по отбору мяча (275) за меньшее количество игр, чем у Кайседо. Но несложно заметить, что у Мойсеса подобная статистика. Тем не менее эквадорец может добавить атакующего потенциала «Челси». У него очень широкий диапазон возможностей.

В сезоне-2016/17 Канте создал 22 голевых момента и нанес 27 ударов по воротам. Кайседо организовал для команды 43 голевых момента и нанес 28 ударов в составе «Брайтона» в прошлом сезоне. В то же время Кайседо склонен к чрезмерной грубости при отборах, что является второй стороной его энергичного стиля. Кроме того, ему стоит прибавить в реализации моментов, поскольку подключения полузащитника из глубины всегда неожиданны и создают остроту. Но вот этими шансами нужно лучше пользоваться.

У «Челси» может быть конкуренция в борьбе за Кайседо. И если «Арсенал» выпал из борьбы, то «Ливерпуль» как раз должен в нее включиться. «Красные» рискуют потерять Фабиньо, которым интересуются в Саудовской Аравии, а также Хендерсона. Так что им потребуется надежный центральный полузащитник. Мойсес – идеальный вариант. Есть интерес и со стороны «Манчестер Юнайтед», который хочет видеть стабильного напарника в центре поля для Каземиро.