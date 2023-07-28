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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Опубликован список арбитров на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 11:26

Назначены арбитры и инспекторы на игры 2-го тура РПЛ.

29 июля (суббота)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Цыганок; VARПавел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

«Урал» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VARЕвгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VARЕвгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

30 июля (воскресенье)

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Чебан; VARСергей Карасёв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VARАртур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VARАлексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; VARСергей Иванов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; VARКирилл Левников; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 16:57
Инспектор это тот человек который на основании своих умозаключений ставит оценку арбитру, а далее проторенной дорожкой...: премиальные, назначения на престижные матчи, аттестация, категория.... и т.д.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:28
А кто такой инспектор матча? Он может повлиять на результат? Сильно огорчило, что снова этот крендель вылез. Его уже и УЕФА дисквалифицировало, ан нет. Прет, как из сортира с дрожжами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:05
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 14:42
    Однозначно!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 14:09
    Враги,всюду враги...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:40
    Как то не доверяю я обоим из Куку...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:38
    Разве что матч Ростов-Зенит выделяется своим названием.
    Ironigor
    Ironigor ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 13:29, ред.
    Вива Куба , амиго !✌️
    Кто на что заслужит . Народный гнев разница , кто словом не добрым будет упомянут , а кто и бутылкой в жбан может заполучить , а кто и на крестьянский кулак наткнуться . А кого-то и сами (свои) из РФС пожурят , да и оштрафуют и в ФНЛ 2 сошлют на переподготовку и т.д и т.п !
    Разная Россия Матушка !)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:24
    Что Кукуляк, что Кукуян, лишь бы без судейских скандалов.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 13:13
    РПЛ, судейская доля...
    drug01
    drug01
    вчера в 12:51
    Арбитры все знакомы, просьба судить по правилам
    альсато
    альсато ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Игорь! но пасаран!....в список (врагов народа) болельщиков...попадет ВЕСЬ список арбитров-назначенных на второй тур РПЛ!)))))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:26
    Стрельба дуплетом, это называю те сразу 2-х зайцов, или 2-х кабанов😜.
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 11:59
    Кому то повезло в арбитрами, а кому то не очень....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:59
    Зенит на выносе...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:58
    Надеюсь что все игры пройдут без эксцессов .
    Но скорее всего кто-то из судей всё таки попадёт в расстрельные списки болельщиков !)
    Гость
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