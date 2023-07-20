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Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ сезона 2023/24

сегодня, 12:26

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал список назначений арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура РПЛ сезона 2023/24.

21 июля (пятница)

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

22 июля (суббота)

«Урал» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

23 июля (воскресенье)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

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Все комментарии
oleg olegov
oleg olegov
сегодня в 14:57
кто за цска то играть будет?
truffagldino
truffagldino
сегодня в 14:54
Записываю Безбородов судит Рубин, от всевидящего око ничего не ускользнет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 14:23
Проверим, проверим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Быть незаметным, когда идёт контактная борьба на каждом клочке поля, и когда футболисты не щадят себя и соперника, а на арбитра наскакивают, словно боевые петушки, - невозможно. Прошли те времена, когда футболисты передвигались по полю как сонные мухи, а арбитр во время матча мог отлучиться на пару минут, чтобы попить водички, и никто не заметит его отсутствия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:29
Судите на совесть,не косячьте!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Лишь бы без косяков отсудили...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:14
Других то нет)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:13
Быть незаметным на поле, но держать нить игры в своих руках (правильно держать) - вот главная добродетель арбитра в любом виде спорта! Ну, свистки, свистите во время и честно. Удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:07
Одни и теже....
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:05
Да и Правила не забывать! Вперёд!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:54
Судите честно, Бог в помощь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:50
Посмотрим, как они будут судить
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:38
Без разницы,всё равно не угадаешь,где ,когда и кого заклинит.Верующие в электроняку пусть гадают и прогнозируют.
a-league
a-league
сегодня в 12:38
Жду, не дождусь, когда уже наконец попрут ссаными тряпками Казарцева из судейства.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:37
Могут же, если захотят!).
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:36
Желательно без скандалов судейских начать сезон)
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