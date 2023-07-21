Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС .

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сегодня, 13:29

Бывший турецкий арбитр ФИФА вошёл в состав обновлённой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

46-летний специалист работал на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и обслуживал финальный матч Лиги чемпионов (2015). В 2021 году новый член ЭСК занял второе место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ) лучших арбитров XXI века. В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.