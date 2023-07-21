Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС .

Бывший турецкий арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр вошёл в состав обновлённой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
46-летний специалист работал на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и обслуживал финальный матч Лиги чемпионов (2015). В 2021 году новый член ЭСК занял второе место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) лучших арбитров XXI века. В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.
Напомним, ранее РФС объявил о назначении Милорада Мажича главой департамента судейства.
Милорад Мажич назначен главой департамента судейства .
Вот складывается полнейшая картина деградации РФС и вместе с этим, всего российского футбола .
Сколько можно прятаться за иноземцами ,которые по предыдущему опыту показали, что никакого результата и толка от них нет и не будет . Зато платить огромные гонорары 💰 💰 💰 и скрывать за этими приглашениям свою не компетентность и не профессионализм у наших чиновников от РФС получается куда лучше, чем заниматься развитием . Противно уже становится смотреть на весь этот цирк 🎪 , и страшно представить что станет с нашим не только футбольным хозяйством но и со всем спортом через несколько лет, глядя на то что творят эти дармоеды чиновники во власти с нашим спортом . Вот как-то так накипело, это моё субъективное мнение. Всем Добра !
Милорад Мажич назначен главой департамента судейства .
Вот складывается полнейшая картина деградации РФС и вместе с этим, всего российского футбола .
Сколько можно прятаться за иноземцами ,которые по предыдущему опыту показали, что никакого результата и толка от них нет и не будет . Зато платить огромные гонорары 💰 💰 💰 и скрывать за этими приглашениям свою не компетентность и не профессионализм у наших чиновников от РФС получается куда лучше, чем заниматься развитием . Противно уже становится смотреть на весь этот цирк 🎪 , и страшно представить что станет с нашим не только футбольным хозяйством но и со всем спортом через несколько лет, глядя на то что творят эти дармоеды чиновники во власти с нашим спортом . Вот как-то так накипело, это моё субъективное мнение. Всем Добра !