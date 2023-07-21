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Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС

сегодня, 13:29

Бывший турецкий арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр вошёл в состав обновлённой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

46-летний специалист работал на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и обслуживал финальный матч Лиги чемпионов (2015). В 2021 году новый член ЭСК занял второе место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) лучших арбитров XXI века. В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.

Напомним, ранее РФС объявил о назначении Милорада Мажича главой департамента судейства.

Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС

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Чакыр Джюнейт
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 14:14
Турки продажные, лучше англичан или немцев.Ну их не возьмут, потому что договариваться сложнее.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 13:57
Джюнейт Чакыр квалифицированный специалист.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:50
Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС .
Милорад Мажич назначен главой департамента судейства .
Вот складывается полнейшая картина деградации РФС и вместе с этим, всего российского футбола .
Сколько можно прятаться за иноземцами ,которые по предыдущему опыту показали, что никакого результата и толка от них нет и не будет . Зато платить огромные гонорары 💰 💰 💰 и скрывать за этими приглашениям свою не компетентность и не профессионализм у наших чиновников от РФС получается куда лучше, чем заниматься развитием . Противно уже становится смотреть на весь этот цирк 🎪 , и страшно представить что станет с нашим не только футбольным хозяйством но и со всем спортом через несколько лет, глядя на то что творят эти дармоеды чиновники во власти с нашим спортом . Вот как-то так накипело, это моё субъективное мнение. Всем Добра !
sova147
sova147
сегодня в 13:47
Главное у него причёска хорошая, значит будет толк!
drug01
drug01
сегодня в 13:46
Это очень хорошо, меньше будет плохих игр
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