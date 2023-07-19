Сколько зарабатывают футбольные арбитры. «Судьи должны получать в среднем как игроки»

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сегодня, 10:28

Дисквалифицированный Лапочкин недоволен.

Арбитрам РПЛ всегда платят российские клубы

Разумеется, речь о законных выплатах. Команды РПЛ каждый год отчисляют деньги на содержание рефери. Глава РФС Дюков и президент Премьер-Лиги Алаев приняли решение значительно увеличить зарплаты арбитрам. Реформа поэтапная, расходы клубов на судейство вырастут за четыре сезона с 775.3 миллиона рублей до 937.2 миллиона. Также судьям достаются деньги прямо от РФС и РПЛ . Пять лет назад зарплата рефери за игру в высшей лиге составляла 100 тысяч рублей. Теперь будет в районе 200 тысяч.

Но это не единственные растущие выплаты. С весны гонорар в 50 тысяч рублей за матч получат инспектора РФС . Отметка впредь станет стандартной. Помощников рефери и других официальных лиц матча также не забыли. У рефери дополнительно есть мотивационные выплаты, суточные после каждой поездки и гарантированный оклад. Это важно, если рефери травмировался или временно отстранен. Судьям покрывают расходы на медицинское страхование на случай травм. Но бывший судья Лапочкин недоволен:

Судьи зарабатывают абсолютно неадекватно. В своё время у одного нашего большого арбитра было предложение. Есть 18 игроков в заявке клубов РПЛ от «Амкара» до «Зенита». Посчитайте их зарплату и разделите на количество. Получится средняя зарплата футболиста, и столько должен получать судья. Ты тоже тренируешься каждый день. Должен выполнять объемы, арбитр пробегает 10 километров за матч. Надо держать себя в форме. Тебя тоже взвешивают, щипают жировую прослойку. Все профессионально. Ты сдаешь нормативы много раз в год. Тебя ******** [критикуют] в прессе. Все то же самое, а зарплата абсолютно несопоставима с игроками. Наверное, это не совсем правильно.

Напомним, что Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности. В УЕФА узнали, что арбитра пытались подкупить накануне матча Лиги Европы, но Сергей не уведомил начальство по протоколу для таких случаев. Впрочем, дисквалификация не лишает человека права рассуждать о бывшей профессии. Логика в словах Лапочкина присутствует, разница между окладами игроков и рефери огромная.

Судьям не достанется средний оклад футболиста

Лапочкин натолкнул на вопрос. Не должна ли зарплата футболистов РПЛ быть ближе к окладу рефери, то есть значительно упасть? Местные атлеты не играют на уровне своих зарплат. И не зарабатывают премиальные УЕФА , как раньше. Но арбитры тоже часто среди разочарований сезона. В РПЛ работает примерно двадцать рефери за сезон, но не проводят по 25 матчей, как многие футболисты.

У семи судей менее 10 матчей в РПЛ за сезон. Только отмеченный наградой Безбородов прошел отметку в двадцать поединков. Сколько он получал бы с привязкой к окладу футболиста? В прошлом сезоне речь шла о 254 тысячах евро в месяц, ведь речь идет о лиге из топ-10 самых щедрых к футболистам во всем мире.

Лапочкин предлагал учитывать оклады 18 игроков основной обоймы. Тогда среднее значение подскакивает в район 300 тысяч евро. Нереальная зарплата для арбитра в РПЛ , даже если платить столько только элитной группе рефери ФИФА , а менее опытным рефери делать пересчет, учитывая количество матчей в РПЛ . Триста тысяч евро в год это почти 27 миллионов рублей, 2.25 миллиона в месяц.

Но раз в РПЛ такая средняя зарплата, то даже юниоры получают примерно столько денег, не считая бонусов. Ответственность главного рефери выше, чем у резервистов. Судья прямо влияет на судьбу всего сезона. Но даже когда Карасев работал в еврокубках, то набрал 6.2 миллиона рублей после уплаты налогов. Ни о каких 27 миллионах мечтать не мог. Остальные известные рефери зарабатывали до прошлого сезона от 3 до 4 миллионов рублей.

Зарплата рефери не влияет на качество судейства

Арбитры АПЛ занимаются только футболом, что не мешает им жестко ошибаться. Средняя зарплата — 110 тысяч евро в год, но может дойти до 200. Как и в РПЛ , опытный судья может за один тур поработать дважды, главным арбитром и в комнате VAR . Также у британцев выше нагрузки, от двадцати до тридцати матчей для основной обоймы арбитров АПЛ .

В Ла Лиге судьям платят больше, в районе 250 000 евро в год. Намного выше зарплата за матч, чем в АПЛ – 4.2 тысячи евро, существенно выше оклад – 12.5 тысяч в месяц. Вот только солидные выплаты не мешают испанским рефери покупать недвижимость за наличные. Мутные сделки привлекли прокуратуру. А вот в Бундеслиге рефери не ценят, как в Испании.

Немцам платят за год в среднем 125 тысяч евро. Впрочем, даже для Германии это шикарная зарплата, около 11 тысяч евро в месяц. Средний оклад в европейской стране составляет 4.3 тысячи, футбольные судьи быстрее выплачивают ипотеки, покупают автомобили, могут откалывать деньги для занятия бизнесом в будущем. Российские рефери тоже не на паперти.

Но арбитры РФС жаловались на курс рубля и на отлучение от еврокубков. В ЛЧ платят около 7 тысяч евро за матч. Как видите, разница между окладами рефери и игроков всюду большая. В АПЛ , где реальные доходы турнира выше, чем в РПЛ , футболист может получать 300-400 тысяч евро в неделю, а элитный арбитр зарабатывать только 150 тысяч за весь год.