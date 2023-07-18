Арбитр Лапочкин: «Судья должен получать на уровне средней зарплаты игрока»

Российский арбитр оценил уровень зарплат у судей.

Выходит ли миллион, если арбитр судит 4-5 матчей в месяц в РПЛ ? Если пять — да. Ещё РФС делает премии — их не разглашают. Кто-то из лучших за хорошую работу по итогам сезона мог несколько миллионов получить. Адекватно ли зарабатывают судьи? Нет. Конечно, абсолютно неадекватно. В своё время у одного нашего большого арбитра было предложение. Есть 18 игроков в заявке в клубах РПЛ от «Амкара» до «Зенита» — посчитайте и разделите на количество. Средняя зарплата футболиста — судья столько же должен получать. Ты так же тренируешься каждый день, должен выполнять те же объёмы — арбитр 10 километров за матч пробегает. Надо держать себя в форме. Тебя так же взвешивают, щипают жировую прослойку. Всё профессионально. Ты сдаешь нормативы много раз в год. Тебя ######## [критикуют] в прессе. Всё то же самое, а зарплата у тебя абсолютно несопоставимая с игроками. Наверное, это не совсем правильно.