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Арбитр Лапочкин: «Судья должен получать на уровне средней зарплаты игрока»

вчера, 22:29

Российский арбитр Сергей Лапочкин оценил уровень зарплат у судей.

Выходит ли миллион, если арбитр судит 4-5 матчей в месяц в РПЛ? Если пять — да. Ещё РФС делает премии — их не разглашают. Кто-то из лучших за хорошую работу по итогам сезона мог несколько миллионов получить. Адекватно ли зарабатывают судьи? Нет. Конечно, абсолютно неадекватно. В своё время у одного нашего большого арбитра было предложение. Есть 18 игроков в заявке в клубах РПЛ от «Амкара» до «Зенита» — посчитайте и разделите на количество. Средняя зарплата футболиста — судья столько же должен получать. Ты так же тренируешься каждый день, должен выполнять те же объёмы — арбитр 10 километров за матч пробегает. Надо держать себя в форме. Тебя так же взвешивают, щипают жировую прослойку. Всё профессионально. Ты сдаешь нормативы много раз в год. Тебя ######## [критикуют] в прессе. Всё то же самое, а зарплата у тебя абсолютно несопоставимая с игроками. Наверное, это не совсем правильно.

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Все комментарии
protest58us
protest58us
сегодня в 01:30
Ну если взять заявку того же Зенита а тем более какого нибудь Оренбурга , со всеми их резервистами, воспитанники и тд, то они еще и выше получают….
P.s. Жду заявлений о том что судьи судящие миллиардеров должны тоже быть миллиардерами… Иначе справедливо судить не получается
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:29
Вы для начала грамотно судить научитесь!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ a-league (раскрыть)
вчера в 23:26
Есть доказательства этого?
djaich
djaich
вчера в 23:20
Если миллион за год, то пусть повышают. А вот за среднюю зарплату в РПЛ необходимо не просто 10 километров отбегать, но и что то на поле показать в плане игры. Те же, кто могут только бегать, выступают во Второй лиге. Вот по её ставкам вполне можно перерасчет доходов судей при желании произвести.
a-league
a-league
вчера в 23:01
Дык вы взятками добираете
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:49
А пузо не лопнет? Во,блин,обнаглели-тысяч 800 в месяц мало,миллион-едва на кофий...Сколько же вам надо,упыри???
Гость
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