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«Барселона» договорилась с Канселу об условиях сотрудничества

сегодня, 11:46

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу хочет перейти в «Барселону».

Сообщается, что игрок уже согласовал условия контракта с каталонцами. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в этом трансфере.

Клубы ведут диалог на тему данной сделки, в «Барселоне» полагают, что продажа Усмана Дембеле в ПСЖ поможет в финансовом плане.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 15:31
Ну а что, можно попробовать..
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 13:18
Канселу очень сильный футболист, но крайне капризный. Не смог умерить свой гонор даже в аренде в Баварии, где по идее должен был набрать оптимальную форму и "показать товар лицом". Однако вместо этого провел невнятную аренду и умудрился поссориться с Наггелем за столь короткий срок. Теперь значит переход в Барсу на очереди. Посмотрим что получится, но верится в большой успех с трудом.
Так же есть вопрос к Гвардиоле. Довольно лихо уходят игроки у него, а каких-то внятных приобретений пока нет. Понимаю что Сити полностью тренерская команда, но все таки нужна команда. Основной состав, замена, резерв и т.д.
drug01
drug01
сегодня в 12:53
Если тренер в него верит это хорошо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:40
Ну если сам Хави заинтересован в его переходе, значит надо подписать.
Гость
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