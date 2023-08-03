«Барселона» договорилась с Канселу об условиях сотрудничества

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сегодня, 11:46

Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону».

Сообщается, что игрок уже согласовал условия контракта с каталонцами. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в этом трансфере.