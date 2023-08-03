«Барселона» договорилась с Канселу об условиях сотрудничества

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу хочет перейти в «Барселону».
Сообщается, что игрок уже согласовал условия контракта с каталонцами. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в этом трансфере.
Клубы ведут диалог на тему данной сделки, в «Барселоне» полагают, что продажа Усмана Дембеле в ПСЖ поможет в финансовом плане.
Так же есть вопрос к Гвардиоле. Довольно лихо уходят игроки у него, а каких-то внятных приобретений пока нет. Понимаю что Сити полностью тренерская команда, но все таки нужна команда. Основной состав, замена, резерв и т.д.
Так же есть вопрос к Гвардиоле. Довольно лихо уходят игроки у него, а каких-то внятных приобретений пока нет. Понимаю что Сити полностью тренерская команда, но все таки нужна команда. Основной состав, замена, резерв и т.д.