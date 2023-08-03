«Рома» близка к приобретению лучшего бомбардира «Сантоса»

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сегодня, 11:33

Нападающий «Сантоса» перейдёт в «Рому». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов. Контракт будет подписан до 2028 года.

Отмечается, что сделка затягивается из-за главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Португальский специалист хочет более опытного нападающего.

В текущем сезоне бразильской Серии А 20-летний игрок провёл 12 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи. Контракт Леонардо с «Сантосом» действует до зимы 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.