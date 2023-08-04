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«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на предсезонный турнир

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:29
Нормально показал себя на Кипре !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:22
Накидает Ньюкаслу полную авоську.....и уедет в АПЛ....))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:17
Вот если постоянно выпускать Коку на поле, то его может и прорвать на голы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:58
Это не факт доверия...
Просто не могут избавиться
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:55
Не стоит на него надеяться
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