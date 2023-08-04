«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на предсезонный турнир

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир Sela Cup.
Соревнование пройдёт 5 и 6 августа в английском Ньюкасле. Помимо итальянского клуба, участие также примут «Ньюкасл», «Вильярреал» и «Ницца».
Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир Sela Cup.
Соревнование пройдёт 5 и 6 августа в английском Ньюкасле. Помимо итальянского клуба, участие также примут «Ньюкасл», «Вильярреал» и «Ницца».
Просто не могут избавиться
Просто не могут избавиться