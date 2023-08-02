«Зенит» внёс Вендела в заявку на сезон РПЛ 2023/24 .

Полузащитник Вендел, скорее всего, не покинет «Зенит» этим летом.
Питерский клуб внёс бразильца в заявку на сезон РПЛ 2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Полузащитник Вендел, скорее всего, не покинет «Зенит» этим летом.
Питерский клуб внёс бразильца в заявку на сезон РПЛ 2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Где то платят больше - но он там не нужен...
Где то играют чаще - но за меньшие деньги...
Где то в лигах играть престижней - но там его не ждут...
Где то там говорят прогресс - но оно тебе надо ??
Венделу оказалось надо чуть больше времени чтоб понять - что он уже в райской футбольной Нарнии...
Где то платят больше - но он там не нужен...
Где то играют чаще - но за меньшие деньги...
Где то в лигах играть престижней - но там его не ждут...
Где то там говорят прогресс - но оно тебе надо ??
Венделу оказалось надо чуть больше времени чтоб понять - что он уже в райской футбольной Нарнии...
Вендел в роли старухи !)
Вендел в роли старухи !)