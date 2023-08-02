Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» внёс Вендела в заявку на сезон РПЛ 2023/24

Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:20
Нечего торопиться,за Зенит еще поиграет.
36q6y9kwggnm
36q6y9kwggnm
сегодня в 19:11
Надо было делать хорошее предложение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:51, ред.
Одумался...путешественник....)))
Где то платят больше - но он там не нужен...
Где то играют чаще - но за меньшие деньги...
Где то в лигах играть престижней - но там его не ждут...
Где то там говорят прогресс - но оно тебе надо ??
Венделу оказалось надо чуть больше времени чтоб понять - что он уже в райской футбольной Нарнии...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:44
«Зенит» внёс Вендела в заявку на сезон РПЛ 2023/24 .

Вендел в роли старухи !)
lotsman
lotsman
сегодня в 18:36
Значит не нашёл Вендел для себя хороший вариант.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:27
И рыбку хотят съесть
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:25
С какими глазами Вендел будет сидеть на скамейке?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 