Буффон получил должность в сборной Италии

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вчера, 17:37

, несколько дней назад объявивший о завершении игровой карьеры, будет работать в сборной Италии.

Экс-голкипер занял должность руководителя делегации национальной команды, которую ему ранее предложили. Ранее на этом посту трудился бывший футболист Джанлука Виалли, который был вынужден покинуть его в декабре прошлого года по состоянию здоровья. Виалли умер 6 января в возрасте 58 лет от рака поджелудочной железы.

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