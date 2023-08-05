Буффон получил должность в сборной Италии

Джанлуиджи Буффон, несколько дней назад объявивший о завершении игровой карьеры, будет работать в сборной Италии.
Экс-голкипер занял должность руководителя делегации национальной команды, которую ему ранее предложили. Ранее на этом посту трудился бывший футболист Джанлука Виалли, который был вынужден покинуть его в декабре прошлого года по состоянию здоровья. Виалли умер 6 января в возрасте 58 лет от рака поджелудочной железы.
Буффон в соцсетях написал:
Я возвращаюсь в сборную, потому что тот парень, который 30 лет назад впервые переступил порог тренировочной базы Коверчано, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой с итальянскими болельщиками.