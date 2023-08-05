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Буффон получил должность в сборной Италии

вчера, 17:37

Джанлуиджи Буффон, несколько дней назад объявивший о завершении игровой карьеры, будет работать в сборной Италии.

Экс-голкипер занял должность руководителя делегации национальной команды, которую ему ранее предложили. Ранее на этом посту трудился бывший футболист Джанлука Виалли, который был вынужден покинуть его в декабре прошлого года по состоянию здоровья. Виалли умер 6 января в возрасте 58 лет от рака поджелудочной железы.

Буффон в соцсетях написал:

Я возвращаюсь в сборную, потому что тот парень, который 30 лет назад впервые переступил порог тренировочной базы Коверчано, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой с итальянскими болельщиками.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Делегация - группа делегатов, представляющая какое-либо государство, партию, организацию, коллектив, направленная для переговоров или для участия в работе съезда, конференции, форума. То есть, чего-то временного, а в Италии, видимо, учредили постоянно действующую делегацию на все случаи.
Viollator
Viollator
вчера в 18:48
Достоен представлять в сборной Соуд.Аравее
bqbe79ywqzmz
bqbe79ywqzmz
вчера в 18:25
Должность ни о чем
Просто для бывших игроков
Futurista
Futurista
вчера в 18:14
Буффонище с назначенищем!....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
Поздравления! Буффон доволен ! Сборной Италии это только на пользу - при нём не "забалуешь" и "в пол ноги" не поиграешь...)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Заслужил Буффонище. Удачи тебе в сборной, но уже как руководящее звено а не вратарь.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:44
Хорошая должность. Удачи и здоровья ему
Гость
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