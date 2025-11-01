«Брест» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (02.11.2025)

1762025672

сегодня, 22:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лиона» составляет 2.2. Поставить на «Брест» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Брест» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне Лиги 1 и сейчас располагается только на 14 месте. В активе клуба девять баллов и отставание от ближайшего соперника составляет всего одно очко. В домашней игре с «Лионом» от хозяев не ждут подвигов, но побороться за очки им вполне по силам, учитывая нестабильность соперника в последний месяц. В прошлой игре «Брест» проиграл на выезде «Гавру» (0:1), а ранее уступил на своем поле « ПСЖ » (0:3).

«Лион» пытается набирать очки в каждом матче, но было и пару проигранных поединков, где команда этого не заслуживала. Тем не менее, клуб сейчас идет на пятом месте с 19 баллами и уступает двум соперникам лишь в разнице мячей. Победа гостей в этой игре с большой долей вероятности поднимет их вверх по турнирной таблице. Два последних матча «Лиона» завершились ничьей на выезде с « ФК Париж» (3:3) и домашним успехом со «Страсбуром» (2:1).

Информация для ставок

«Лион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних поединков «Бреста» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних матчей

Прогноз

«Лион» играет на выезде, но будет иметь преимущество, ведь от былого мощного «Бреста» пока что видна лишь его тень. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.