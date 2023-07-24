Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияВенгрия. Чемпионат I 2023/2024

Черчесов рассказал, как произошло его увольнение из «Ференцвароша»

сегодня, 21:59

Экс-наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своём увольнении из венгерского клуба.

После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё.

Говорил ли с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже? Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБывший футболист сборной Испании возглавил словенский «Целе»
21 июля
ОфициальноЧерчесов уволен с поста главного тренера «Ференцвароша»
19 июля
ОфициальноЭкс-наставник «Пари НН» Горлов вошёл в тренерский штаб Клотета в «Торпедо»
12 июля Фото
ОфициальноЭкс-игрок «Интера», «Ювентуса» и «Челси» возглавил «Нефтчи»
11 июля
ОфициальноБывший защитник «Спартака» будет работать в «Кубани»
11 июля Фото
ОфициальноПаулу Бенту стал главным тренером сборной ОАЭ
10 июля Фото
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 22:05
Добро пожаловать в сборную России…)))
протон
протон
сегодня в 22:04
Да просто политическое полит решение вот и все
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:02
Да.... усы прокололся. Ничего, скоро тренеропад у нас начнётся.... Найдёт работу....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 