Черчесов рассказал, как произошло его увольнение из «Ференцвароша»

Экс-наставник «Ференцвароша» рассказал о своём увольнении из венгерского клуба.

После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё.

Говорил ли с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже? Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».