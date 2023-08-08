Из официального магазина ПСЖ исчезли футболки с фамилией Мбаппе .

Из официального магазина ПСЖ убрали футболки с фамилией Килиана Мбаппе.
Также изображение футболиста удалили со стадиона «Парк де Пренс».
Из официального магазина ПСЖ убрали футболки с фамилией Килиана Мбаппе.
Также изображение футболиста удалили со стадиона «Парк де Пренс».
Нее , я уже договорился !) 👉💫🥃🥃💫☝️😉✊️
Нее , я уже договорился !) 👉💫🥃🥃💫☝️😉✊️
Торопитесь вы немного)) Скорее всего эту футболку он через годик наденет, а щас какую-то арабскую)))
Торопитесь вы немного)) Скорее всего эту футболку он через годик наденет, а щас какую-то арабскую)))