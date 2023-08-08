Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2023/2024

Из официального магазина ПСЖ исчезли футболки с фамилией Мбаппе

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zmcek2yfhm7n
zmcek2yfhm7n
вчера в 21:15
Быстро своих героев забывают
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:47
И скоро появятся в Мадриде
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:44
Что-то подобное было не так давно на Олд-Траффорд... Полетели семёрки в тёплые края, как осенние листья ... Хе..
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:36
Что творится
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:55
Интересно, какой клуб готовит принтер?
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:50
Привет дружище. ✊️
Нее , я уже договорился !) 👉💫🥃🥃💫☝️😉✊️
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
А может Килиан сам их скупил - "Так не доставайтесь вы не кому!")))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:40
Приветствую!)
Торопитесь вы немного)) Скорее всего эту футболку он через годик наденет, а щас какую-то арабскую)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:36
С глаз долой, из сердца вон...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:31
Из официального магазина ПСЖ исчезли футболки с фамилией Мбаппе .
Гость
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