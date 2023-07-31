«Фиорентина» сыграет в Лиге Конференций вместо «Ювентуса»

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сегодня, 11:40

«Фиорентина» займёт место «Ювентуса» в Лиге Конференций в этом сезоне.

В прошлой кампании «фиалки» финишировали на 8-м месте в Серии А. «Ювентус» был отстранён от участия в еврокубках в сезоне 2023/24 из-за финансовых нарушений.