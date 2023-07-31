«Фиорентина» сыграет в Лиге Конференций вместо «Ювентуса»

«Фиорентина» займёт место «Ювентуса» в Лиге Конференций в этом сезоне.
В прошлой кампании «фиалки» финишировали на 8-м месте в Серии А. «Ювентус» был отстранён от участия в еврокубках в сезоне 2023/24 из-за финансовых нарушений.
«Фиорентина» займёт место «Ювентуса» в Лиге Конференций в этом сезоне.
В прошлой кампании «фиалки» финишировали на 8-м месте в Серии А. «Ювентус» был отстранён от участия в еврокубках в сезоне 2023/24 из-за финансовых нарушений.
Ювентус стал рыбьей костью в заднем проходе УЕФА!
Да все прекрасно понимают, что нарушения которые допустила "Старая Сеньора", есть, с огромнейшей вероятностью, и в других клубах!
Но изгоем стал Ювентус!
Покопайтесь в Челси - идет бойкая купля-продажа игроков, в английском Тоттенхэме дед Льюис ходит под уголовкой, не сегодня - завтра предъявят обвинения чуть ли не тридцати пунктам... и уже понятно, что идут жесткие нарушения законодательного папируса Англии, а именно: клубами высшего, футбольного эшелона не имеют право владеть (в той или иной доле) лица находящиеся под уголовным расследованием.
Безусловно кто-то возразит и скажет, что на дедуню ещё не открыли дело, но и предварительно не помешало бы УЕФА намекнуть владельцам "Тоттенхэма" о потенциальной беседе...(хотя дедушка Джо не хуже нас осведомлён о последствиях его инсайдерских комбинациях...))
Ювентус стал рыбьей костью в заднем проходе УЕФА!
Да все прекрасно понимают, что нарушения которые допустила "Старая Сеньора", есть, с огромнейшей вероятностью, и в других клубах!
Но изгоем стал Ювентус!
Покопайтесь в Челси - идет бойкая купля-продажа игроков, в английском Тоттенхэме дед Льюис ходит под уголовкой, не сегодня - завтра предъявят обвинения чуть ли не тридцати пунктам... и уже понятно, что идут жесткие нарушения законодательного папируса Англии, а именно: клубами высшего, футбольного эшелона не имеют право владеть (в той или иной доле) лица находящиеся под уголовным расследованием.
Безусловно кто-то возразит и скажет, что на дедуню ещё не открыли дело, но и предварительно не помешало бы УЕФА намекнуть владельцам "Тоттенхэма" о потенциальной беседе...(хотя дедушка Джо не хуже нас осведомлён о последствиях его инсайдерских комбинациях...))