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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Конференций 2023/2024

«Фиорентина» сыграет в Лиге Конференций вместо «Ювентуса»

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:17
Поздравляю Кокорина с выходом в лигу конференции, заслужил!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 14:57
Надо было не только отстранить от ЛК, но и еще Ювентус отправить для профилактики повтороно в лигу Б с минусовым показателем в 30 очков, вот тогда это наказание , а так это скорей помощь старухе чтобы она в чемпионате могла спокойно играть.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:56
Олег, "огромнейшая вероятность"-это highly likele)))))))
Сп62
Сп62
сегодня в 13:21
У Саши появился шанс. Может быть проявит себя во всей красе.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:18
УЕФА давно зуб имеет на клубы революционеры !)
Барселона и Ювентус уже поплатились , вот вам и Суперлига !))
Grizly88
Grizly88 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Не спроста Уефашники взялись за них ох не с проста, есть грешок за ними.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:07
Ювентус. сами хотели отказаться от турнира, они не сильно расстроены, и так не нужен этот турнир, а вот исключив их из лч поднялся бы шум, а Лига конференци 3-й по значимости турнир, лишние перелеты, травмы, итд, лучше сосредоточиться на Серии А. Так что в Ювентусе рады что так отделались.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:05
Хана всем, так как есть у Фиорентины секретное оружие, которое недавно с Кипра прибыло.... Коко легенда. Не успел вернуться, так сразу же вывел Фиорентину в Еврокубки не сыграв ни одного матча!.... Так что трепещи Европа, Кокорин едет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:54
В этом есть только один плюс - Кокорин будет зажигать в еврокубке.
ilia77707
ilia77707
сегодня в 12:22, ред.
Который раз Ювентус опять наказывают , конечно не Челси , Барсу , ПСЖ с их махинациями , а именно Ювентус!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:16
Дали Ювентусу по шапке,чтобы не шалили!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:09
Хорошо, сам понимаю, что перегиб, но... Исправляюсь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Давайте без "курятников", пожалуйста.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:04, ред.
Послушайте!
Ювентус стал рыбьей костью в заднем проходе УЕФА!

Да все прекрасно понимают, что нарушения которые допустила "Старая Сеньора", есть, с огромнейшей вероятностью, и в других клубах!
Но изгоем стал Ювентус!

Покопайтесь в Челси - идет бойкая купля-продажа игроков, в английском Тоттенхэме дед Льюис ходит под уголовкой, не сегодня - завтра предъявят обвинения чуть ли не тридцати пунктам... и уже понятно, что идут жесткие нарушения законодательного папируса Англии, а именно: клубами высшего, футбольного эшелона не имеют право владеть (в той или иной доле) лица находящиеся под уголовным расследованием.

Безусловно кто-то возразит и скажет, что на дедуню ещё не открыли дело, но и предварительно не помешало бы УЕФА намекнуть владельцам "Тоттенхэма" о потенциальной беседе...(хотя дедушка Джо не хуже нас осведомлён о последствиях его инсайдерских комбинациях...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:03
Да не очень-то и была нужна ювентусу эта Лига конференций...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:48
"Свято место пусто не бывает" - вот и "фиалкам" подфартило...)))
9aw8ud42xhbd
9aw8ud42xhbd
сегодня в 11:47, ред.
Главное что Кокоша там заиграл
Гость
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