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Главный тренер «Герты» выпустил троих сыновей в матче Второй Бундеслиги

сегодня, 00:34
ФортунаЛоготип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)1 : 0Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи выпустил троих своих сыновей в одном матче.

Это произошло в выездной игре 1-го тура Второй Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (0:1). В стартовом составе берлинского клуба вышел защитник Мартон Дардаи. По ходу встречи на поле появились его братья — нападающий Палко Дардаи (на 29-й минуте вместо Мартена Винклера) и полузащитник Бенце Дардаи (на 78-й заменил Паскаля Клеменса).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:01
Я когда слышу слово Герта- меня всего передергивает. Хорошо, что у клуба нашлись спонсоры и не дали команде погибнуть. Ужас, такое натворить... Хоть бы его поймали поскорее. Должен ответить.

Одного не понимаю- как можно было поменять, мудрого, известного Магата- на этого гандольера??? Неужели, совсем без мозгов???
Гость
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