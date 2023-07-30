Главный тренер «Герты» выпустил троих сыновей в матче Второй Бундеслиги

1690666492

сегодня, 00:34

Главный тренер «Герты» выпустил троих своих сыновей в одном матче.

Это произошло в выездной игре 1-го тура Второй Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (0:1). В стартовом составе берлинского клуба вышел защитник . По ходу встречи на поле появились его братья — нападающий (на 29-й минуте вместо Мартена Винклера) и полузащитник (на 78-й заменил Паскаля Клеменса).