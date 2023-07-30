Главный тренер «Герты» выпустил троих сыновей в матче Второй Бундеслиги

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи выпустил троих своих сыновей в одном матче.
Это произошло в выездной игре 1-го тура Второй Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (0:1). В стартовом составе берлинского клуба вышел защитник Мартон Дардаи. По ходу встречи на поле появились его братья — нападающий Палко Дардаи (на 29-й минуте вместо Мартена Винклера) и полузащитник Бенце Дардаи (на 78-й заменил Паскаля Клеменса).
Одного не понимаю- как можно было поменять, мудрого, известного Магата- на этого гандольера??? Неужели, совсем без мозгов???
Одного не понимаю- как можно было поменять, мудрого, известного Магата- на этого гандольера??? Неужели, совсем без мозгов???