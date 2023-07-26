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Месси оформил дубль и голевой пас в игре за «Интер Майами»

сегодня, 08:23

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка лиг над «Атлантой» (4:0).

Аргентинец отметился дублем в игре, забив на 8-й и 22-й минуте. Кроме того, на счету форварда результативная передача на Роберта Тэйлора на 53-й. Также Тэйлор забил на 44-й.

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Интер Майами  Месси Лионель  Тэйлор Роберт
Перевод с mlssoccer.com Фото: Твиттер «Интер Майами»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:23
Вчера на Ю-тубе посмотрел презентацию Лионеля на стадионе в Майами. Почитателям его таланта советую окунуться в атмосферу праздника, который ему устроили буквально все причастные к футболу. Полный стадион, фейерверк, любовь к его таланту в глазах всех кого бы то ни было, обожание, радость и т.п. - все восторженные эпитеты применимы к этому торжеству. Он в окружении семьи. И ни одного равнодушного лица ! Уверен, что после такого приёма к Месси вернётся не вторая, а третья молодость, и он покажет себя во всей красе. Что мы и увидели в прошедшем матче.
1 984
1 984
сегодня в 09:12
После Европы США курортом покажется
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:09
Собственно именно для этого его и брали.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:02, ред.
...и самолетам запретят летать над майамским национальным парком)...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:50
Месси добыл 2 победы и вывел свою команду в плей-офф. До его прихода было 12 поражений подряд. И тут еще некоторые смеялись, что ему доверили капитанскую повязку. Месси настоящий лидер и результаты это подтверждают.

P. S. Такими темпами Месси скоро догонит Роналду в списке лучших бомбардиров в истории. На данный момент Месси отстает всего на 28 голов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:48
Хорошее начало новой футбольной истории.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 08:36
Ничего не скажешь, гений!
112910415
112910415
сегодня в 08:35
Ого ! Интер Майами обзавёлся крутым нападающим ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:29
А вот это уже интересно - ждём открытия " второго дыхания" Месси и возможный подъём из низов чемпионата Майями.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:27
Продолжает феерить в Америке.... Нужно посмотреть обзор матча.
Гость
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