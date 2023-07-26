Месси оформил дубль и голевой пас в игре за «Интер Майами»

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сегодня, 08:23

Нападающий «Интер Майами» помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка лиг над «Атлантой» (4:0).

Аргентинец отметился дублем в игре, забив на 8-й и 22-й минуте. Кроме того, на счету форварда результативная передача на на 53-й. Также Тэйлор забил на 44-й.