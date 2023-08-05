Онана пропустил гол с центра поля в одном из первых матчей за «Ман Юнайтед»

Вратарь Андре Онана неудачно провёл один из первых матчей за «Манчестер Юнайтед».
Камерунец пропустил гол с центра поля в товарищеском матче против «Ланса».
|Манчестер Юнайтед3 : 1Ланс
|Матч завершен
Вратарь Андре Онана неудачно провёл один из первых матчей за «Манчестер Юнайтед».
Камерунец пропустил гол с центра поля в товарищеском матче против «Ланса».
на это могу ответить следующим:
"и в финале ЛЧ не увёз кубок благодаря тому, что не отбил удар Родри"
--------------
Все это конечно ерунда, не судить же игрока по 1-ой игре. Помню его в Аяксе, а вот после дисквы его совсем не видел. За последний год, только и видел финал ЛЧ, больше игр интера не смотрел. Но читал одного человека, который поделился мнением, что Онана в сериале был не очень уверен в себе. Ну поживем увидим
на это могу ответить следующим:
"и в финале ЛЧ не увёз кубок благодаря тому, что не отбил удар Родри"
--------------
Все это конечно ерунда, не судить же игрока по 1-ой игре. Помню его в Аяксе, а вот после дисквы его совсем не видел. За последний год, только и видел финал ЛЧ, больше игр интера не смотрел. Но читал одного человека, который поделился мнением, что Онана в сериале был не очень уверен в себе. Ну поживем увидим