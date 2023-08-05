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Онана пропустил гол с центра поля в одном из первых матчей за «Ман Юнайтед»

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Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:50
Ну и фамилия)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:12
Опа-на! Онана! Нани-нани-на! Развели МЮ по наводке 10Хага на полтинник! Любое днище макаронники толкают за бешбабки! Вот и за ноунейма Хёйлунда заплатили 75 млн Аталанте! (Сити, например, за такие же деньги купил почти однофамильца Холланда). Да еще сразу на 5 лет контракт с ним...Магвайра оказалось мало, чтобы что-то понять? Не хотелось бы негатива, но 10Хаг строит из МЮ настоящий Аякс!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:17
Меньше ему языком болтать надо в сторону защитников, не успел прибыть, а расчерикался....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:57
Зря он перешёл в МЮ... Этому нанайцу надо было идти в какой-нибудь Аль-Ититьтвою... Место 🤡 - там .. Хе..
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:24
"...и в финале ЛЧ не увёз кубок благодаря Лукаку" -
на это могу ответить следующим:
"и в финале ЛЧ не увёз кубок благодаря тому, что не отбил удар Родри"
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Все это конечно ерунда, не судить же игрока по 1-ой игре. Помню его в Аяксе, а вот после дисквы его совсем не видел. За последний год, только и видел финал ЛЧ, больше игр интера не смотрел. Но читал одного человека, который поделился мнением, что Онана в сериале был не очень уверен в себе. Ну поживем увидим
pwtmpm3r8ev8
pwtmpm3r8ev8
вчера в 16:20
Вот тебе и Онана
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Он в Аяксе норм играл, и в финале ЛЧ не увёз кубок благодаря Лукаку, с таким напом и в 10-ром проще играть, на халяву достался так отлучали его от футбола вроде за допинг, там дело тёмное, но факт на лицо, он не только играет ногами, но и подходит под футбол 10 хага, касаемо гола, в стиле Нойера он был в 25 метрах от ворот, рано или поздно это наказуемо, как и в ММА понты на публику, а потом ловят прямым и нокаут))
sihafazatron
sihafazatron ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:08
Его интер подобрал по-моему на халяву, а мю за него 50 лямов выложил, Онана после этого не стал топ вратарем. Вроде ногами играть умеет, а так уверен,что косячить будет очень много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
Контракт подписан, можно начинать косячить...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:57
Всем стало ясно: вратарь - дырка.
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