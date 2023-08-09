Неймар может продолжить карьеру в МЛС

«Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Неймара.
По информации источника, вариант с переходом в «Барселону» не является приоритетным для бразильца, учитывая сложное экономическое положение каталонского клуба.
Основными вариантами продолжения карьеры форварда являются США и Саудовская Аравия, в меньшей степени — АПЛ.
Да и СА он не нужен как трутень, как же вечеринки со спиртным и полуголыми девушками? Дла арабов репутация Неймара отрицательная. он с футболом давно завязал и он никто в сравнении с многократными победителями ЛЧ, обладателями ЗМ и по любым достижениям в футболе. Он покерист и пьяница. Может быть на родину отпустить доигрывать .
Да и СА он не нужен как трутень, как же вечеринки со спиртным и полуголыми девушками? Дла арабов репутация Неймара отрицательная. он с футболом давно завязал и он никто в сравнении с многократными победителями ЛЧ, обладателями ЗМ и по любым достижениям в футболе. Он покерист и пьяница. Может быть на родину отпустить доигрывать .
Пусть едет в МЛС помогать делать легенду из гнома
Пусть едет в МЛС помогать делать легенду из гнома
всю карьеру боялся
так и не набрался смелости
всю карьеру боялся
так и не набрался смелости