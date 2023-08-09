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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Неймар может продолжить карьеру в МЛС

вчера, 11:52

«Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Неймара.

По информации источника, вариант с переходом в «Барселону» не является приоритетным для бразильца, учитывая сложное экономическое положение каталонского клуба.

Основными вариантами продолжения карьеры форварда являются США и Саудовская Аравия, в меньшей степени — АПЛ.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с relevo.com Фото: Сайт ПСЖ
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:42
От Неймара и его отца можно ожидать что угодно... Он в 25 ушёл из праймовой Барсы в Катар (ПСЖ):)
Да и СА он не нужен как трутень, как же вечеринки со спиртным и полуголыми девушками? Дла арабов репутация Неймара отрицательная. он с футболом давно завязал и он никто в сравнении с многократными победителями ЛЧ, обладателями ЗМ и по любым достижениям в футболе. Он покерист и пьяница. Может быть на родину отпустить доигрывать .
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:19
Неймару подходил только Барселона. Он Барселоне не то что играл а просто летал. Не надо было покидать Барселоны.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:25
Мне кажется его карьеру не спасёт ни МЛС, ни СА.. Его карьера закончилась в Барсе .. Сам виноват.. Менталитет и здоровье его подвело...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:17
Если Неймару больше нужны деньги, то конечно стоит ехать в Саудовскую Аравию.
f82dkfuvkkku
f82dkfuvkkku
вчера в 13:49
Хотелось бы на него посмотреть в АПЛ
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:37
Понятно,что,в Интер Майями!!!
drug01
drug01
вчера в 13:09
Это для него будет не так плохо...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:29
А его окружение говорят, что Неймар будет лучшим в мире
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:27
В ФНЛ надо себя попробовать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:27
А почему в млс, почему не Арабы!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:26
ПСЖ нужна зачистка....
Пусть едет в МЛС помогать делать легенду из гнома
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:19
Гном зовет его туда
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:17
Мечется,пёс меченый.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:13
"в меньшей степени — АПЛ"

всю карьеру боялся
так и не набрался смелости
izrafel
izrafel
вчера в 12:08
Представляю связку Неймар и Месси в Интер Майями...:)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:58
Здравствуйте. Есть такая новость.
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