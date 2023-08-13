Милинкович-Савич стал лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов .

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вчера, 10:59

Полузащитник «Аль-Хиляля» признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.

Лучшим бомбардиром всего турнира стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забивший 6 мячей. В финальном поединке португалец оформил дубль, его команда выиграла трофей.