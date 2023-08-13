Милинкович-Савич стал лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов .

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.
Лучшим бомбардиром всего турнира стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забивший 6 мячей. В финальном поединке португалец оформил дубль, его команда выиграла трофей.
Сергей точно не заслужил. Провалил финал, пулял мячи куда угодно, но не в ворота.
Сергей точно не заслужил. Провалил финал, пулял мячи куда угодно, но не в ворота.
Согласитесь, как-то странно выбрать лучшего игрока из команды проигравшей матч, при этом играя в большинстве .
Ну скорее всего он лучший в своей команде Аль - Хиляль . Действительно он выделялся среди всех. Но лучший бывает тот кто забил оба мяча и выиграл этот матч, будучи играя в меньшинстве принёс команде победу своими голами. Ведь это логично . А то как может быть лучшим признан игрок из команды которая проиграла, той команде которая играла в меньшинстве . Как говорится, играл хорошо, но не отгадал ни одной буквы !) Вообщем приз за бесполезную упёртость или проявление лояльности к команде соперника !!!) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд это выглядит ср стороны.
Вообщем, Всем Добра !!!
Согласитесь, как-то странно выбрать лучшего игрока из команды проигравшей матч, при этом играя в большинстве .
Ну скорее всего он лучший в своей команде Аль - Хиляль . Действительно он выделялся среди всех. Но лучший бывает тот кто забил оба мяча и выиграл этот матч, будучи играя в меньшинстве принёс команде победу своими голами. Ведь это логично . А то как может быть лучшим признан игрок из команды которая проиграла, той команде которая играла в меньшинстве . Как говорится, играл хорошо, но не отгадал ни одной буквы !) Вообщем приз за бесполезную упёртость или проявление лояльности к команде соперника !!!) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд это выглядит ср стороны.
Вообщем, Всем Добра !!!