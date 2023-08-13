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Милинкович-Савич стал лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

вчера, 10:59

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.

Лучшим бомбардиром всего турнира стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забивший 6 мячей. В финальном поединке португалец оформил дубль, его команда выиграла трофей.

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Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Я что-то тоже не понял прикола))
Red blu
Red blu
вчера в 14:11
Как можно выбрать Милинковича когда Роналду сделал дубль и его команда победила?
протон
протон
вчера в 13:17
Роналду, Брозович или Малком более достойным выбором были бы на приз лучшему игроку.
Сергей точно не заслужил. Провалил финал, пулял мячи куда угодно, но не в ворота.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Милинкович-Савич стал лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов .
Согласитесь, как-то странно выбрать лучшего игрока из команды проигравшей матч, при этом играя в большинстве .
Ну скорее всего он лучший в своей команде Аль - Хиляль . Действительно он выделялся среди всех. Но лучший бывает тот кто забил оба мяча и выиграл этот матч, будучи играя в меньшинстве принёс команде победу своими голами. Ведь это логично . А то как может быть лучшим признан игрок из команды которая проиграла, той команде которая играла в меньшинстве . Как говорится, играл хорошо, но не отгадал ни одной буквы !) Вообщем приз за бесполезную упёртость или проявление лояльности к команде соперника !!!) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд это выглядит ср стороны.
Вообщем, Всем Добра !!!
Karkaz
Karkaz ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:32
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 11:30
    Ну а кто ещё..
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:03
    Старался больше всех и даже Роналду отодвинул на второй план.
    Гость
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