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Названы 5 лучших игроков 3-го сезона Медийной лиги

вчера, 14:54

Объявлены 5 лучших футболистов 3-го сезона Медийной лиги.

Ими стали Маляр («Родина Медиа»), Слон (2DROTS), Пича («Родина Медиа»), Ренат («Сахалинец») и Гарба («Матч ТВ»).

Названы 5 лучших игроков 3-го сезона Медийной лиги

Сегодня состоится жеребьевка 4-го сезона.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:48
Халк, Чичарито, Кака и т.д.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:35, ред.
Это точно футболисты?
Гарба, Ренат, Слон, Пича, Маляр, а "Лысый" где? Больше похоже на шпану из подворотни.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:14
Такой возможности нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
А теперь с переводом на русский!)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:04
Странный выбор. Из 2D Слон точно не лучшим был.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03
Ну теперь топ чемпионаты Европы будут знать и следить за звёздами !)))
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