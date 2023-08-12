Названы 5 лучших игроков 3-го сезона Медийной лиги

Объявлены 5 лучших футболистов 3-го сезона Медийной лиги.
Ими стали Маляр («Родина Медиа»), Слон (2DROTS), Пича («Родина Медиа»), Ренат («Сахалинец») и Гарба («Матч ТВ»).
Сегодня состоится жеребьевка 4-го сезона.
Объявлены 5 лучших футболистов 3-го сезона Медийной лиги.
Ими стали Маляр («Родина Медиа»), Слон (2DROTS), Пича («Родина Медиа»), Ренат («Сахалинец») и Гарба («Матч ТВ»).
Сегодня состоится жеребьевка 4-го сезона.
Гарба, Ренат, Слон, Пича, Маляр, а "Лысый" где? Больше похоже на шпану из подворотни.
https://youtu.be/sMNRtBeUdvQ
Гарба, Ренат, Слон, Пича, Маляр, а "Лысый" где? Больше похоже на шпану из подворотни.