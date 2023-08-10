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Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

вчера, 17:43

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Награда ежегодно вручается лучшему голкиперу сезона в России, она была учреждена в 1960 году. В настоящее время вручается издательским домом Коммерсантъ.

Акинфеев стал обладателем приза в 11-й раз (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/23).

Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07
Тогда бы я рекомендовал, чтобы эта оплеуха стала последней для меня. В противном случае, она станет последней для моего визави.
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:05
Твои "источники" звучат так же неубедительно, как и мое "мероприятие". Вот и пускай это будут аргументами Шредингера, где "я вру, ты говоришь правду", "ты врешь, я говорю правду", "мы оба врем", "мы оба говорим правду", все эти тезисы верны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Это взгляд со стороны. Болельщика. И со всем другое, когда придет время Х, для футболиста, которого замучают травмы. Быть прикованным к постели, как овощ, врагу не пожелаю). А, это, если надолго, часто пролема с сердцем. Тромбы рядом А дальше к сожалению: инфаркт, инсульт всегда. Дело хозяйское. Каждый выбирает свой путь! Если повезёт).
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:28
Толя, не обязательно вызывать на дуэль. В былые времена- достаточно было звонкой ОПЛЕУХИ!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Red blu
Red blu ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Так трофеи для этого и придуманы, что бы их выигрывать, и много трофеев не бывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:11
А на каком основании ты делаешь выводы, что я пользуюсь информацией СМИ.? В старину за такие намеки на дуэль вызывали, разумеется я никогда цен не буду здесь публично раскрывать источник. Скажу только, что это не сведения "с мероприятия"
Igo0rek
Igo0rek ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 23:39
18 раз)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Пусть играет, но пора и о здоровье подумать. Вся жизнь впереди, да и главбуха рядом вечно не будет. Будет больно потом и от нестироидных до толчка до ковылять проблема будет. Не жалеете свою легенду. Все им трофеи подавай). Жадность-грех большой.
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
Ты знаешь это исключительно из СМИ, по комментариям других игроков, по интервью, и тому подобное. А святых людей я в своей жизни не встречал. Малоубедительная история? Опять таки, верить или не верить, это твое дело. Я видел это своими глазами, и сделал выводы.
Capral
Capral ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 23:27
Он не поймет. Главбух жить не дает....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 22:59
Для дяди Сергеевича
Пока что несмотря на предсказанные тобой провалы, ЦСКА в этом веке 20 раз был выше Спартака, , не имеющего провалов. Так держать КБ. С нами "главбух"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:51
Вы правда поверили в эту историю? Осталось уточнить в каком качестве автор присутствовал "на мероприятии"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:46
Давай определимся. Я вообще ничей не фанат. Я уже не в том возрасте, чтобы фанатеть. Я знаю и люблю футбол, т.к. интересуюсь им более шестидесяти лет. И знаю очень много, практически про всех ведущих футболистов РПЛ всех ведущих клубов. Знаю про их личные качества. Есть среди них люди с безупречной репутацией, как в плане личной жизни (например Акинфеев( и с отвратительной репутацией в этом плане ( например Аршавин , бегающий от алиментов на 4х детей от разных ), есть образцовые режимщики, а есть и любители " расслабиться". чтобы тебя не утомлять скажу так. Твоя история очень неубедительна, совершенно нетипична для Игоря и маловероятна. Все.
Red blu
Red blu ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:18
Игорь ещё поиграет и возможно завоюет право в 12-ый раз называться лучшим вратарём года.
blitz
blitz
вчера в 22:16
Акинфеев стал обладателем приза в 11-й раз.
Молодец Игорь, так держать!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:11
Игорь Акинфеев это легенда Российского футбола .Таких голкиперов и близко нет и невидно даже на ближайшие 10 лет это точно.Мастер своего дела на высочайшем уровне.
Capral
Capral
вчера в 22:11
Ну вот, а потом, этот человек будет ныть- что его обижают...
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:08
Я всё сказал. И да, на ТЫ- мы не переходили, прошу учесть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:02
Так бывает, когда корона давит. Культ личности!).
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Ты выдираешь из контекста. Я сказал, что выбор в пользу рекорда АПЛ и статуса легенды АПЛ, более весомый, нежели выиграть несколько раз Бундеслигу. Почувствуй разницу.
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:50
Это было в двух метрах от меня. Ты можешь не верить, это твое дело. Я прекрасно понимаю, что ты фанат ЦСКА и ты по умолчанию идеализируешь игроков любимой команды, но я лишь отметил факт. Вполне возможно, что это единичный случай, плохое настроение и что-то подобное от Акинфеева, все мы люди.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Любой футболист мечтает поиграть за разные клубы и пополнить свою коллекцию медалями разных стран, и разного достоинства!!! Но, по мнению данного товарища- Кейн должен сидеть в ТХ и считать дни до пенсии...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
Толя, по-моему, уже разобрались, Акинфеев- хам и грубиян, Салатница- г...о.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:31
Предположим ты и работал на некоем мероприятии. Все бывает. Осталось спросить, а как далеко ты находился от Акинфеева, что смог в шумном зале услышать и слова и интонацию обоих собеседников.? История имеет шаблон. "Однажды я был на мероприятии с участием (фамилия любая, например Винокур, Ольга Скабеева, Саша Овечкин дело вкуса), а дальше развитие сюжета на выбор, в зависимости от фантазии. Сразу скажу словами Станиславского № Не верю" и добавлю " Неубедительно дружище" . Все
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:54
Совершенно правильное решение.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:08
Если позволите, пользуясь случаем задам Вам вопрос.
Скажите пожалуйста. Вот, на Соккере, существует рубрика "Лучший комментарий". На мой субъективный взгляд, эта рубрика, потому так и называется, что комментарий попадающий в этот раздел, действительно, должен быть лучшим! К примеру: интересные истории из советкого футбола, мирового футбола, интересные факты и комментарии достойные уважения. Но, часто, бывает так, что лучшими комментариями, становятся те, гдe выливается "грязное белье", воспоминания о негативных действиях, тех или иных футболистов... Еще раз повторяю- это, только мои пожелания, но они, имеют под собой основу. Обсудить личную жизнь Акинфеева, его воспитание, конечно можно, но, какое отношение, подобный комментарий будет иметь непосредственно к футболу?

Спасибо. Ещё раз- прошу простить.
Grizly88
Grizly88 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Не знаю не знаю, если он послал грубой форме болельщика, то и без болельщиков они никто никто не будет платить ему столько если болелы не будут ходить смотреть этот убитый футбол.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:24
Может Реал обратит внимание на этого неудачника?
lotsman
lotsman ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:24
Приз ему дали не за его характер, а за хорошую работу. А по поводу его характера, так очень много публичных людей, которые на вид приличные люди, играют на камеру, а в жизни сущее г. Но судят о них, в основном, за их работу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:22
Пора на пенсию ему и давать дорогу молодым. Будет провал в той линии у коней, как было со старым составом, а затем мучения с молодым составом, как у Гончаренко).
Гость
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