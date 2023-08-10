Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.
Награда ежегодно вручается лучшему голкиперу сезона в России, она была учреждена в 1960 году. В настоящее время вручается издательским домом Коммерсантъ.
Акинфеев стал обладателем приза в 11-й раз (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/23).
Я лично всегда против, когда на подобных мероприятиях просят автограф или селфи, потому что я не считаю ни футболистов, ни певцов, ни актеров, кем-то особенными, и мое ЧСВ не позволяет ставить себя ниже этих людей. Но все же отказаться давать автограф можно было в более корректной форме.
P.S. Это было мероприятие в Москва Сити после победы в кубке России
Я лично всегда против, когда на подобных мероприятиях просят автограф или селфи, потому что я не считаю ни футболистов, ни певцов, ни актеров, кем-то особенными, и мое ЧСВ не позволяет ставить себя ниже этих людей. Но все же отказаться давать автограф можно было в более корректной форме.
P.S. Это было мероприятие в Москва Сити после победы в кубке России