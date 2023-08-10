Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

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вчера, 17:43

Голкипер ЦСКА выиграл приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Награда ежегодно вручается лучшему голкиперу сезона в России, она была учреждена в 1960 году. В настоящее время вручается издательским домом Коммерсантъ.

Акинфеев стал обладателем приза в 11-й раз (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/23).