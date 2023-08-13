Опубликована сборная самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.
Вратарь: Эдуар Менди («Аль-Ахли»);
Защитники: Жислен Конан («Аль-Наср»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Роджер Ибаньес («Аль-Ахли»);
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Аллен Сен-Максимен («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Малком («Аль-Хиляль»);
Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»).
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в этот список, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Криштиану Роналду («Аль-Наср») – £173 млн;
Карим Бензема («Аль-Иттихад») – £172 млн;
Нголо Канте («Аль-Иттихад») – £86,2 млн;
Калиду Кулибали («Аль-Хилал») – £30 млн;
Рубен Невеш («Аль-Хилал») – £16 млн;
Эвер Банега («Аль-Шабаб») – £9,1 млн;
Матеус Перейра («Аль-Хилал») – £5,5 млн;
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – £5,17 млн;
Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») – £5,01 млн;
Мусса Марега («Аль-Хилал») – £4,28 млн;
Криштиану Роналду («Аль-Наср») – £173 млн;
Карим Бензема («Аль-Иттихад») – £172 млн;
Нголо Канте («Аль-Иттихад») – £86,2 млн;
Калиду Кулибали («Аль-Хилал») – £30 млн;
Рубен Невеш («Аль-Хилал») – £16 млн;
Эвер Банега («Аль-Шабаб») – £9,1 млн;
Матеус Перейра («Аль-Хилал») – £5,5 млн;
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – £5,17 млн;
Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») – £5,01 млн;
Мусса Марега («Аль-Хилал») – £4,28 млн;
Кулибали вообще, хождение по мукам !))
Кулибали вообще, хождение по мукам !))