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Опубликована сборная самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии

вчера, 19:08

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

Вратарь: Эдуар Менди («Аль-Ахли»);

Защитники: Жислен Конан («Аль-Наср»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Роджер Ибаньес («Аль-Ахли»);

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Аллен Сен-Максимен («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Малком («Аль-Хиляль»);

Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»).

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в этот список, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
так проходит слава мирская ...
протон
протон
сегодня в 05:35
(указаны суммы годового оклада).

Криштиану Роналду («Аль-Наср») – £173 млн;
Карим Бензема («Аль-Иттихад») – £172 млн;
Нголо Канте («Аль-Иттихад») – £86,2 млн;
Калиду Кулибали («Аль-Хилал») – £30 млн;
Рубен Невеш («Аль-Хилал») – £16 млн;
Эвер Банега («Аль-Шабаб») – £9,1 млн;
Матеус Перейра («Аль-Хилал») – £5,5 млн;
Андерсон Талиска («Аль-Наср») – £5,17 млн;
Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») – £5,01 млн;
Мусса Марега («Аль-Хилал») – £4,28 млн;
memphis
memphis
вчера в 22:18
И тут не попал)))
sova147
sova147
вчера в 21:27
Надо проверить их игру с хорошим соперником
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:30
Неплохо бы сыграть с этой сборной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:34, ред.
Садио Мане пока никакой и вчерашний матч тому яркое подтверждение .
Кулибали вообще, хождение по мукам !))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:33
Сборная без геев)))
Гость
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