Опубликована сборная самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии

1691942915

вчера, 19:08

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

Вратарь: («Аль-Ахли»);

Защитники: Жислен Конан («Аль-Наср»), («Аль-Хиляль»), («Аль-Ахли»);

Полузащитники: («Аль-Хиляль»), («Аль-Иттихад»), («Аль-Ахли»), («Аль-Хиляль»), («Аль-Хиляль»);

Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), («Аль-Иттихад»).

Нападающий клуба «Аль-Наср» не попал в этот список, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.