Зарплата Рябчука в «Спартаке» составит 1,8 миллиона евро

Новоиспечённый защитник «Спартака» Олег Рябчук будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
Напомним, защитник сборной Молдавии 7 августа подписал контракт с «красно-белыми».
8-го августа 25-летний Рябчук дебютировал за «Спартак» в матче Кубка России против «Пари НН».
Зарплата 1,8 млн. в Спартаке - отлично, всё хорошо, что-то даже маловато предложили молдавскому специалисту, это вам не Газпром - мы огроменные деньги не платим своим игрокам.
Зарплата 1,8 млн. в Спартаке - отлично, всё хорошо, что-то даже маловато предложили молдавскому специалисту, это вам не Газпром - мы огроменные деньги не платим своим игрокам.