Зарплата Рябчука в «Спартаке» составит 1,8 миллиона евро

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вчера, 09:47

Новоиспечённый защитник «Спартака» будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, защитник сборной Молдавии 7 августа подписал контракт с «красно-белыми».

8-го августа 25-летний Рябчук дебютировал за «Спартак» в матче Кубка России против «Пари НН».