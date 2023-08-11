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Зарплата Рябчука в «Спартаке» составит 1,8 миллиона евро

вчера, 09:47

Новоиспечённый защитник «Спартака» Олег Рябчук будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, защитник сборной Молдавии 7 августа подписал контракт с «красно-белыми».

8-го августа 25-летний Рябчук дебютировал за «Спартак» в матче Кубка России против «Пари НН».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ DaslerU (раскрыть)
сегодня в 11:09
Вот и вопрос как то, что принадлежит народу попало в частные руки?
В 90-е года путём обмана и преступных афёр!
Думаете это достойно уважения?
Алекперов воспользовался своей должностью министра и оттяпал кусок, а вот как военный из Киева (Федун) кусок оттяпал история интересная.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:58
А как оказывается подорожали тарифы РЖД, а на электрички так вообще ценник зашкалил после того как Дзюба пришёл на зарплату в лям.
А бензин на заправках Лукойла даром раздают, это только на других заправках бенз дорожает.
Vladi777
Vladi777 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:21
у Зенита Вендел, Фернандес, Ерохин, Сантос, Барриос, Альберто, Клаудиньо получают более чем 1.8 млн., даже никчёмный Бакаев получает 1.5 млн. непонятно за что ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:53
Оправдать доверие болельщиков главное для него.
112910415
112910415
вчера в 11:10
Олег Рябчук будет стараться !
DaslerU
DaslerU ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:13
Потому, что Газпром государственная компания, а Лукойл частная. Поэтому и реакция разная.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:03
Уж слишком много ему предложили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:01
У спартачей железная отмазка- Лукойл частная компания. Правда, торгует она как бы общей нефтью, но разве это может побеспокоить спартача?...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:56
Золотые яйца будет нести?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:50
Зарплата 1,8 млн. в Зените - а ,всё пропало, газ подорожает, лучше бы все деревни в стране газифицировали, пенсии у бабушек отнимают, Газпром зло, нищих обобрали, с жиру бесятся.
Зарплата 1,8 млн. в Спартаке - отлично, всё хорошо, что-то даже маловато предложили молдавскому специалисту, это вам не Газпром - мы огроменные деньги не платим своим игрокам.
Гость
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