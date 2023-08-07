«Шахтёр» запросил у «Тоттенхэма» 6,5 млн евро за переход Соломона

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вчера, 09:29

«Шахтёр» хочет получить 6,5 млн евро у «Тоттенхэма» в качестве компенсации за переход вингера .

По информации источника, после встречи представителей клубов «шпоры» предложили украинской стороне процент от возможной последующей продажи игрока.

Переговоры продолжаются, стороны надеются прийти к соглашению.

Прошлым летом израильский футболист приостановил контракт с «горняками» и перешёл в «Фулхэм» на правах аренды до конца сезона. В июле этого года форвард присоединился к «Тоттенхэму» в качестве свободного агента.