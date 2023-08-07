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«Шахтёр» запросил у «Тоттенхэма» 6,5 млн евро за переход Соломона

вчера, 09:29

«Шахтёр» хочет получить 6,5 млн евро у «Тоттенхэма» в качестве компенсации за переход вингера Манора Соломона.

По информации источника, после встречи представителей клубов «шпоры» предложили украинской стороне процент от возможной последующей продажи игрока.

Переговоры продолжаются, стороны надеются прийти к соглашению.

Прошлым летом израильский футболист приостановил контракт с «горняками» и перешёл в «Фулхэм» на правах аренды до конца сезона. В июле этого года форвард присоединился к «Тоттенхэму» в качестве свободного агента.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:03
Лучше деньги сейчас, а не процент потом.
Capral
Capral
вчера в 10:39
Игрок неплохой, но не выдающийся. Цена- как раз по делу.
А вообще, Шахтер много денег потерял в прошлом году из-за ухода игроков- недосчитался компинсации... Не только российский футбол пострадал, украинский тоже.
drug01
drug01
вчера в 10:21
Будем ждать Соломоного решения!
2fchze2tzr67
2fchze2tzr67
вчера в 10:00
Моня и Тоттенхэм таки нашли друг друга
dhtdrkuerf7c
dhtdrkuerf7c
вчера в 09:37
По-любому получат если это есть в договоре
Гость
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