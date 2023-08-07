«Шахтёр» запросил у «Тоттенхэма» 6,5 млн евро за переход Соломона

«Шахтёр» хочет получить 6,5 млн евро у «Тоттенхэма» в качестве компенсации за переход вингера Манора Соломона.
По информации источника, после встречи представителей клубов «шпоры» предложили украинской стороне процент от возможной последующей продажи игрока.
Переговоры продолжаются, стороны надеются прийти к соглашению.
Прошлым летом израильский футболист приостановил контракт с «горняками» и перешёл в «Фулхэм» на правах аренды до конца сезона. В июле этого года форвард присоединился к «Тоттенхэму» в качестве свободного агента.
А вообще, Шахтер много денег потерял в прошлом году из-за ухода игроков- недосчитался компинсации... Не только российский футбол пострадал, украинский тоже.
А вообще, Шахтер много денег потерял в прошлом году из-за ухода игроков- недосчитался компинсации... Не только российский футбол пострадал, украинский тоже.