«Барселона» заработала 120 миллионов евро

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вчера, 15:25

«Барселона» объявила об активации нового экономического рычага. Речь идёт о заключении партнёрства, которое принесёт клубу 120 миллионов евро.

LIBERO Football Finance AG и консультанты по прямым инвестициям NIPA Capital B.V. приобрели 29,5% акций Barça Vision (за 120 миллионов евро).