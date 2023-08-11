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«Барселона» заработала 120 миллионов евро

вчера, 15:25

«Барселона» объявила об активации нового экономического рычага. Речь идёт о заключении партнёрства, которое принесёт клубу 120 миллионов евро.

LIBERO Football Finance AG и консультанты по прямым инвестициям NIPA Capital B.V. приобрели 29,5% акций Barça Vision (за 120 миллионов евро).

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:42
Не вижу ничего страшного. Контрольный пакет акций до сих пор за Барсой. Все мировые компании торгуют своими акциями, продают их, выкупают обратно - это нормально.
Как нормально и то, что руководство пользуется разными экономическими рычагами для улучшения положения клуба, а не сидит сложа руки
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:40, ред.
120 заработали..., однако, вдвое/втрое больше про....рали, но об этом попозже - в другой новости.)

Это Барселона, товарищи.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:50
Продищивела Барселона
Futurista
Futurista
вчера в 15:53
Слово "заработала" не очень подходит)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:53
Как то подозрительно.
Неужели так можно?)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:44
Это LIBERO заработало, когда купило их акции... А Барса как всегда спустит деньги в унитаз... Нынче менеджеры у них такие... Скоро вся Барса с молотка пойдёт за бесценок..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:34
Гном криво ухмыльнулся, это он о своём
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:32
Это Месси на один зуб
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Не хило так они заработали,только за то что приобрели акции!
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