«Барселона» заработала 120 миллионов евро

«Барселона» объявила об активации нового экономического рычага. Речь идёт о заключении партнёрства, которое принесёт клубу 120 миллионов евро.
LIBERO Football Finance AG и консультанты по прямым инвестициям NIPA Capital B.V. приобрели 29,5% акций Barça Vision (за 120 миллионов евро).
Как нормально и то, что руководство пользуется разными экономическими рычагами для улучшения положения клуба, а не сидит сложа руки
Как нормально и то, что руководство пользуется разными экономическими рычагами для улучшения положения клуба, а не сидит сложа руки
Это Барселона, товарищи.
Это Барселона, товарищи.
Неужели так можно?)
Неужели так можно?)